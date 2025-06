Dennis Santana, relevista dominicano de los Piratas de Pittsburgh, se involucró el jueves en un altercado con un aficionado que, según él, "rebasó los límites" durante el segundo juego de la doble cartelera contra los Tigres de Detroit.

En un momento se vio a Santana saltando hacia el espectador y realizando un intento aparente por golpearlo con una mano.

"Ustedes me conocen, soy una persona de carácter tranquilo. Nunca he tenido problemas con ninguno de los equipos para los que he jugado", dijo Santana a los reporteros. "Este tipo rebasó los límites varias veces".

Santana se negó a revelar lo que el aficionado le dijo.

"Él se excedió, y me gustaría dejarlo así. Nunca me había pasado algo así en mis ocho años en el béisbol", expresó.

En videos publicados en las redes sociales, se puede ver a Santana cuando señala al aficionado, en una conversación con un agente policial. Luego, el pelotero salta y se trata de lanzar hacia la persona que está en la primera fila sobre el bullpen de Pittsburgh en el Comerica Park.

El dominicano no tuvo quejas sobre cómo manejaron la situación los empleados de seguridad.

"Mi trabajo es como lanzador, no como seguridad, así que no puedo discutir sobre su trabajo", comentó. "Los respeto y respeto lo que hacen".

El aficionado parecía llevar una gorra de los Tigres y una camiseta en honor al boricua Roberto Clemente, leyenda de los Piratas y miembro del Salón de la Fama.

Después de saltar hacia el aficionado, Santana fue escoltado por el personal del bullpen de los Piratas y retenido por un compañero de equipo.

Entró al juego en la novena entrada, cuando enfrentó a un bateador antes de que el juego se retrasara por lluvia. Los Piratas ganaron por 8-4.

Santana dijo que discutió el incidente con el manager Don Kelly.

"Él sabe que lamento lo que hice", manifestó Santana. "Saben que soy un profesional".