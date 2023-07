Álvaro Fidalgo se sincera con el América: Estoy en deuda con el club y afición

Álvaro Fidalgo ha dejado en el pasado la dolorosa eliminación frente al Guadalajara, en las semifinales del torneo Clausura 2023, aquella fase donde se fue expulsado por una imprudente barrida.

Salir del bache no fue sencillo, pero el ‘Maguito’ dice “ser otro” y se declara listo para el debut del América en la Leagues Cup, este jueves frente al St. Louis City SC.

“Van dos meses desde la Semifinal en el Azteca y las primeras semanas fueron difíciles de asimilar por lo que pasó, porque cuando te preparas cada día física y mentalmente durante tanto tiempo y que, en el momento más importante, yo tuve ese error… Es difícil de creer, pero es parte de esto, me costó unas semanas verlo”, declaró en conferencia de prensa.

Álvaro Fidalgo llegó en 2021 al Nido y desde entonces, se ha ganado a la afición con sus buenas actuaciones, el América compró sus derechos y “le ha dado todo”, es por ello que Fidalgo lo reconoce: Estoy en deuda.

“Al final estoy en deuda con el club, con la afición, me han dado todo desde que llegué. El compromiso es el mismo, dejar todo cada día, intentar ser el mejor en lo que hago y nada más. Seguro que se vienen grandes cosas, no voy a decir más que queremos la copa, vamos a demostrarlo partido a partido y el jueves tenemos la primera prueba”, enfatizó el atacante español.

Se alejó de todo para salir rápido del bache

“Se dijeron muchas cosas, que si estaba depresivo y cosas más, pero no fue así. Me fui a casa, estuve con la familia, tuve días para pensar y analizar todo lo pasado y siento que mentalmente soy otro Álvaro desde que paso. Son cosas que te hacen crecer, ver cosas de las que no te das cuenta”, concluyó.