Agustín Marchesín quiere regresar al América y el dinero no sería un impedimento para volver

Después de cuatro años, el regreso del portero argentino Agustín Marchesin al Club América parece estar más cerca que nunca, al menos por parte del arquero.

Marchesin, que estuvo con las Águilas por tres años y conquistó tres campeonatos, desea volver a defender la camiseta azulcrema.

De acuerdo con FOX Sports, el entorno del actual portero del Celta de Vigo manifestó los deseos de Marchesin de regresar y que el dinero no sería impedimento para hacerlo.

Con el Celta de Vigo, el examericanista sufrió una lesión en el tendón de Aquiles que lo dejó fuera de las canchas por siete meses; sin embargo, Marchesín publicó en redes sociales que está "con ganas de revancha" con el cuadro español.

LA CARRERA DE MARCHESIN EN EUROPA

El argentino dejó México en 2019 y desde entonces, se volvió referente en Portugal con el Porto, equipo donde disputó Champions League y conquistó seis títulos que le valieron un lugar incluso en la Selección Argentina.

Pasó al Celta y allí, aunque era titular, no logró tener actuaciones destacadas como en sus anteriores equipos. De hecho, Marchesin así se expresó al respecto: "Los primeros seis meses no han sido los mejores en lo personal. Estoy en deuda con el club, las cosas no me salieron como yo quisiera que saliera. Quiero demostrar lo que soy como arquero, mi carrera habla por sí sola”.

