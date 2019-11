Tal parece que nuestras celebridades favoritas están experimentando con estilos de pelo más innovadores y propositivos. Estamos seguras que están saliendo de su zona de confort y de lo que normalmente veríamos en ellas, y sin duda nos encanta.

La modelo Bella Hadid fue la primera en cambiar de color, del castaño al rubio; de ahí le seguiría la cantante e intérprete de “Don't Start Now” Dua Lipa y ahora, nuestra querida Millie Bobby Brown también se ha unido a estos cambios de imagen rotundos.

Hace un par de semanas la actriz de Stranger Things se puso extensiones y sorprendió a la prensa con una melena más larga. Este cambio impactó a sus seguidores, quienes no se hicieron esperar y comentaron que este nuevo look iba muy bien con ella.



Millie no ha dudado en sacar el máximo provecho a su nueva cabellera la que, sin duda, da un buen acierto entre la transición de estilo de niña a adolescente. Y en el screening de la exitosa serie Stranger Things, acaparó todas las cámaras.

Con un espectacular conjunto de dos piezas en color azul y print de flores firmado por Markarian, que accesorizó con unos pendientes largos color plata y unas sandalias de

Christian Louboutin en color morado, Millie nos dejó claro que ya no es más una niña y que su estilo como mujer adulta se está construyendo poco a poco.



Foto: AP

Aunque su look nos encantó, ya que es formal pero bastante femenino, lo que verdaderamente llamó nuestra atención fue su hairlook que presumió con unas perfectas ondas playeras en unas extensiones más rubias. Asimismo, por su parte el beauty look dio en el clavo al ser bastante natural ya que prefirió unas sombras de ojos en tonos neutros y labios color rosa.



Sin embargo, también hubo algunos seguidores de la actriz que no les encantó ver esta nueva faceta, que si bien, luce maravillosa con las extensiones, aseguran que luce menos niña y más como una mujer adulta.

No es la primera vez que Millie Bobby Brown recibe fuertes críticas de parte de sus seguidores, recordemos la polémica respecto al tutorial en YouTube de su línea de belleza Florence by Mills, donde aseguraban que no utilizó ninguno de sus productos; más tarde, la actriz se disculparía.

Es un hecho que el estilo de la actriz ha ido cambiando a través de los años, pero creemos que es un proceso bastante natural que todas las mujeres hemos experimentado y aplaudimos que Millie siga ignorando las críticas y continúe en la búsqueda de su estilo personal. Al final de cuenta siempre luce guapísima.

¿Qué te parece?