Yanet García es una de las famosas que no pierde oportunidad de demostrar su amor por la moda y es que no importa si se trata de un look para el gym, una cena importante o bien, una tarde en el aeropuerto, la chica del clima siempre tiene el outfit perfecto.

Lo más importante en el mundo de la moda es que te sientas cómoda y que lo que traigas puesto refleje tu personalidad, pues en gran parte de eso dependerá el éxito de tu look. Así que antes de armar cualquier outfit ten en cuenta los pasos anteriores y verás como quedarás lista para triunfar, tal y como lo hace Yanet García en donde se pare.

Yanet García / Foto: Instagram

Look relajado para viajar

Viajar es una de las experiencias más placenteras, sin embargo, el paso por el aeropuerto puede ser cansado y más cuando se trata de un viaje largo, es por eso que si estás planeando aprovechar lo que resta de las vacaciones, puedes inspirarte en el estilo de Yanet García para armar un look cómodo pero muy trendy.

Un básico que no pasa de moda

Para conseguirlo puedes recurrir a la vieja confiable: el denim, pues este material es ideal para sentirte cómoda y también conseguir un gran look si sabes jugar bien tus cartas, tal como lo hizo la también influencer del fitness.

En las imágenes que compartió a través de sus redes sociales, se puede apreciar que Yanet García apostó por un look en el que la mezclilla fue la estrella. La conductora lució un par de jeans rotos, que, aunque no son lo más buscado de la temporada, al ser de corte amplio siguen viéndose muy trendy.

Por otro lado, en la parte superior lució una sudadera estampada y una denim jacket, todo esto con un par de sneakers blancos, lo que sin duda dio como resultado una combinación ganadora.

Yanet García / Foto: Instagram

La clave está en los detalles

Un punto que no pasó desapercibido es que en lugar de llevar bolso optó por una backpack, que además de verse muy chic y ser un accesorio atemporal, es súper útil para llevar llevar objetos que no quieres documentar o que podrían romperse si los llevas en la maleta.

Yanet García / Foto: Instagram

Sin duda este look relajado de Yanet García es un 10 de 10. Y tú, ¿ya sabes para qué ocasión usarás este outfit de inspiración?

