Va Ryoji Ikeda a la Bienal de Venecia

El artista y compositor japonés Ryoji Ikeda participa en la 58 Bienal de Venecia con Data-verse, una trilogía audiovisual que realizó con apoyo de Audemars Piguet.

Desde el 11 de mayo hasta el 24 de noviembre se presenta su obra en el pabellón central del Arsenal, en Venecia. La muestra internacional este año tiene por tema May You Live in Interesting Times (Que vivas en tiempos interesantes) y el curador general es Ralph Rugoff.

El trabajo del artista invita a sumergirse en el universo de los datos. Su obra se basa en facetas ocultas de la naturaleza, con apoyo de un amplio conocimiento científico. La muestra incluye instalaciones monumentales y es minimalista.

Con frecuencia, sus proyectos combinan composiciones acústicas dispersas con imágenes que provienen de la información digital, con los cuales genera un lenguaje propio basado también en algoritmos. Ikeda utiliza las matemáticas como medio para capturar el mundo natural que nos rodea.

Data-verse está pensada como una trilogía audiovisual, y es realizada con apoyo de Audemars Piguet. La primera parte cobra vida en una pantalla a gran escala generada a través de una programación de computación muy precisa. El trabajo comprende una banda sonora electrónica minimalista y proyecciones en video de alta definición de datos.

Además de Data-verse, Ikeda presenta otra obra de arte en los Giardini, dentro de la exposición organizada por Ralph Rugoff. Esta instalación, Spectra III, consiste en tubos de iluminación LED y paneles de madera laminados de color blanco. Sobre esta obra, el propio artista dijo: “Cuando comencé, mi enfoque fue el de un compositor. En lugar de crear una composición musical tradicional, usé los datos como mi material de origen, aplicando una estructura como lo haría con cualquier partitura”.

Se procesaron, transcribieron, convirtieron y orquestaron datos científicos masivos de código abierto de diversas instituciones, incluidos el CERN, la NASA y el proyecto del genoma humano, para visualizar y sonificar las dimensiones que coexisten en nuestro mundo, desde lo microscópico hasta lo macroscópico.

La presentación de Data-verse en el escenario de la Bienal de Venecia es parte del trabajo de Audemars Piguet, el cual apoya a artistas cuyas prácticas reflejan la complejidad, precisión y arte experimental de los fabricantes, en la producción y exhibición de obras de arte complejas. El alto nivel de arte en el trabajo de Ikeda se compagina con la artesanía, la creatividad y el impulso de la innovación de Piguet.

“Me impresionó la artesanía de los relojeros y el nivel de precisión que pusieron en su relojería. La sinergia entre los colaboradores técnicos y los programadores para producir algo técnicamente complejo, pero artísticamente sin restricciones, resuena con mi proceso artístico” comentó Ikeda.