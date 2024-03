Para entrar en el contexto del monólogo Yo luché contra una ballena en las cataratas del Niágara, el director Manuel Cruz Vivas cuenta que el artista neerlandés Bas Jan Ader exploraba cómo su cuerpo se ponía al servicio de la gravedad: “En todas sus piezas lo podíamos ver cayendo. Tiene muchos videos donde él cae o se deja caer de una rama; o desde su tejado; va en su bici y se lanza a un río. Hay uno donde sólo está él mirando a la cámara y llora; hay una secuencia fotográfica en la que vemos cómo su cara se descompone hasta llegar al llanto. En su última pieza, In search of the miraculous, intentó cruzar el Atlántico y nunca llegó al otro extremo, su cuerpo nunca se halló, sólo se encontró la balsa con la que zarpó. Esa fue la última gran pieza del artista”.

El deceso de Bas Jan Ader, hace 49 años, es el punto de partida de una dramaturgia —Ana Vértiz ganó la sexta edición de la convocatoria Premio Independiente de Joven Dramaturgia por esta obra— que tiene mucho de ensayístico, continúa Cruz Vivas: “La obra explora la vida del artista y, al mismo tiempo, desarrolla un paralelismo con el proceso de duelo que está pasando una persona que acaba de perder a su mejor amigo por un suicidio. Cuando leí el texto para mí fue muy impactante todo lo que estaba escrito y me preguntaba cómo podría llevar a escena esto”.

Es un monólogo que interpreta Belén Mercado y es intervenido con videos grabados en formato documental y juegos audiovisuales, de los que se encargaron Lau Charles y Daniel Primo. “Ocupamos el recurso de lo documental porque se nos hacía muy fuerte dramatizar-teatralizar un proceso de duelo. Sentimos que podríamos caer en lo melodramático y lo burdo; al final, tratamos el suicidio y los procesos de duelo y depresión”.

También se entrecruza material de archivo incluido en los videos de Lau Charles y los estados de ánimo que representa la actriz.

Bas Jan Ader fue un artista que, a lo largo de su carrera —continúa el director— le estuvo avisando al espectador que él estaba en riesgo o, más bien, que se ponía en riesgo. “Se trata de comprender que cuando estamos en un proceso emocional tan fuerte no alcanzamos a entender que es un cuadro depresivo; estamos tan inmersos ahí que no nos damos cuenta podemos llegar al límite de dejarse caer, como bien lo hace Bas Jan Ader. Es importante para el equipo poner sobre la mesa la salud mental y que el espectador pueda mirarse a sí mismo para sanar un poco”.

La pieza puede verse hasta el 23 de abril en el Foro La Gruta.