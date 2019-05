Arqueólogos descubren un escudo de madera de 2 mil 300 años

Arqueólogos de la Universidad de Leicester descubrieron un escudo de madera de la Edad de Hierro (hace 2 mil 300 años) y han asegurado que es la única pieza de este tipo que ha sido descubierta en Europa.

La pieza fue hallada en el sur de Leicester en Everard Meadows en 2015 como parte de una rutina de investigaciones de los Servicios Arqueológicos de la Universidad de Leicester (ULAS, por sus siglas en inglés).

A través de un comunicado se indicó que el escudo fue cuidadosamente construido con listones de madera para endurecer la estructura, un borde de madera y una protuberancia tejida para proteger el mango de madera. El exterior ha sido pintado y marcado en decoración de tablero rojo.

La datación por carbono arrojó que el escudo fue hecho entre los años 395 y 255 antes de Cristo y y estaba severamente dañado desde antes de ser depositado en lo que se cree era un pozo de agua para el ganado.



Leicester archaeologists from @ULASarchaeology have discovered a unique, 2,300-year-old Iron Age bark shield. It's the only one of its kind to ever be found in Europe, and it'll now live at the @britishmuseum.

Read more on our website: https://t.co/N4B4AUZzgt pic.twitter.com/feX736hrmz

