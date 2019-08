Olvida la Secult colección y laboratorio de periodismo cultura l

Olvida la Secult colección y laboratorio de periodismo cultural

Hace casi siete meses el vocero de la Secretaría de Cultura, Antonio Martínez, anunció que suprimiría la colección de Periodismo Cultural y, en su lugar, impulsaría un “laboratorio de periodismo cultural en Tlaxcala, en donde se compartan experiencias y se lleven ponentes del periodismo nacional e internacional (...) y así ir profesionalizando en lugar de hacer libros que nadie va a leer”. Poco después se publicaron dos títulos más que ya estaban pactados, Conversaciones, de Alfonso Martínez Córdoba, y Tiempo de encuentro, de Adrián Figueroa; y quedaba al menos uno más pendiente. Semanas después, el funcionario indicó que la continuidad dependería más bien del Fondo de Cultura Económica y de la DGP. En la página oficial de la Secretaría de Cultura sigue vigente el enlace a la colección, pero a la fecha nada se sabe acerca de su continuidad o eliminación, ni del “laboratorio”. Al buen entendedor...

La nueva agenda conmemorativa del INEHRM

El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM) protagonizó una polémica cuando el 1 de agostó publicó el siguiente tuit: “31-julio-2006. Inicia el plantón contra el fraude electoral y por la democracia, conocido popularmente como ‘Plantón de reforma’”. El mensaje tuvo poco más de 700 respuestas, algunas a favor y otras, en su mayoría, en contra, con argumentos como que no hubo tal fraude. Sin embargo, el INEHRM contestó que sobre esas elecciones ya se habían realizado estudios de investigadores de El Colegio de México, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que documentaron irregularidades. Otros usuarios recomendaron al INERHM exponer el impacto económico que tuvo el “plantón” y dar a conocer cuántas personas perdieron el empleo o cuántos negocios cerraron. Y fue en ese momento cuando Pedro Salmerón, director del INEHRM, entró al quite y escribió: “Nunca he visto esos datos... ¿ud. los tiene? A mí me consta personalmente la satisfacción de cientos de pequeños comerciantes de la zona”. La discusión siguió, pero la pregunta que quedó en el aire es si esa es la función del INHERM.