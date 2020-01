Beethoven a la mexicana: orquestas inician temporada 2020

Las orquestas de la Filarmónica de la Ciudad de México, la Sinfónica Nacional, la Filarmónica de la UNAM, la Juvenil Universitaria Eduardo Mata y la Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional han iniciado o están por iniciar sus temporadas y uno de los ejes más importantes de este 2020 está marcado por un gran festejo, el 250 aniversario del natalicio de Ludwig van Beethoven (1770-1827).

La Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México (OFCM), bajo la dirección titular y artística de Scott Yoo, interpretará la "Sinfonía No. 4 en si bemol mayor, Op. 60", una de las piezas más conocidas del visionario compositor alemán, sonará este domingo 26 enero en la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli.

Y con el argumento de que sin Mozart no habría Beethoven, también interpretarán la "Sinfonía No. 32 en sol mayor, K. 318", de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), y los "Cuatro interludios marítimos" y "Passacaglia de Peter Grimes, op. 33", composición operística de Benjamin Britten (1913-1976).

Una hora antes del concierto, a las 11:30 horas, en el lobby de la Sala Silvestre Revueltas del Centro Cultural Ollin Yoliztli, integrantes de la orquesta interpretarán el "Cuarteto para flauta en re mayor, K.285", de Wolfgang Amadeus Mozart. Participan la flautista María Esther García, Farathnaz Danele González al violín, Ángel Medina en la viola y Carmen Uribe Moreno en el violonchelo.

El siguiente fin de semana la OFCM presentará la "Sinfonía No. 9" el domingo 2 de febrero en la Arena Ciudad de México, la entrada será libre y se llevará a cabo a las 17:00 horas. Será dirigido por Scott Yoo y tendrá la participación solista de la soprano María Katzarava, la mezzosoprano Carla López-Speziale, el tenor Dante Alcalá y el bajo Carsten Wittmoser, así como el Coro Filarmónico Universitario.

La Filarmónica continuará acercándose a otros públicos fuera de su sede, el 8 de febrero a las 18 horas se presentará en el Templo de Santo Domingo y el 9 de febrero a las 12:30 horas el en Centro Cultural El cantoral, interpretarán "Tafelmusik II en fa mayor, op. 6/9", de Telemann; "Concerto grosso en re mayor, op. 6, No. 4 para cuerdas y continuo", de Corelli, y el "Concierto para clavecín en re menor, BWV 1052" de Bach, con Eunice Padilla en el clavecín. Para conocer más acerca de la Temporada 2020 de la OFCM, consulte la página http://ofcm.cultura.cdmx.gob.mx/

La "Quinta Sinfonía" de Beethoven será la pieza con que la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) iniciará su participación en la celebración mundial por el 250 aniversario del nacimiento del Genio de Bonn. Durante todo el 2020, la orquesta tocará las nueve sinfonías, así como una selección de sus conciertos y sonatas. CulturaUNAM encomendó a nueve compositores mexicanos la creación de piezas inspiradas, desde el punto de vista musical, histórico o filosófico, en alguna de las nueve sinfonías del músico alemán.

El jueves 8 de febrero a las 20:00 horas iniciará este diálogo con Beethoven cuando la agrupación universitaria, bajo la batuta de su director artístico, Massimo Quarta, ejecute la "Quinta Sinfonía", de Beethoven, y estrene la obra "Lord have mercy on the 21st century", de la compositora Cristina García Islas, primera de las nueve comisiones.

El programa, que se repetirá el domingo 9 de febrero, se complementará con la "Obertura de Coriolano" y la "Obertura Leonora III", ambas de Beethoven. El concierto será en la Sala Nezahualcóyotl. La entrada tiene un costo de 240, 160 y 100 pesos, con descuentos a estudiantes y maestros. El 15 y 16 de febrero interpretarán Obertura de Las criaturas de Prometeo de Beethoven, el estreno mundial de "Acertijos de marfil" de Hilda Paredes, y "Petrushka" de Stravinski. El 22 y 23 de febrero, bajo la dirección de Iván López Reynoso interpretarán "Bolero" de Ravel, "Concierto para piano" de Jolivet y "Variaciones enigma" de Elgar.

Por su parte, la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata (OJUEM) inicia los conciertos de 2020 dirigida por Vladimir Sagaydo y con la participación solista del Cuarteto de Guitarras Tetraktys. El primer concierto del año de la orquesta juvenil se realiza en el Anfiteatro Simón Bolívar, emblemático recinto donde Diego Rivera plasmó el mural "La creación" en 1922. El programa está conformado por "Introducción de Khovanshchina", de Mussorgsky; "Concierto itálico", de Brouwer y "Sínfonia no. 1", de Julián Carrillo, y se lleva a cabo hoy a las 12:00 horas.

El Cuarteto Tetraktys fue formado en 2009 está conformado por Miguel Ángel Rivera, Luis Enrique Estrada, Rodrigo Villaseñor y Hugo Armando Medina. Mientras que la OJUEM es un conjunto sinfónico conformado por 77 mujeres y hombres y tiene por objetivo fundamental acercar la música clásica a un público joven. Para ver la programación completa de ambas agrupaciones universitarias consultar http://musica.unam.mx/

La apertura de la primera temporada de conciertos 2020 de la Orquesta Sinfónica del Instituto Politécnico Nacional, está titulada como "Beethoven, 250 años de creatividad musical"; su director artístico, Enrique Barrios, anunció que se compone de 10 programas a los cuales se integrarán distinguidas figuras, como: Alberto Cruzprieto, Mauricio Náder, Rafael Urrusti, Juan Carlos Lomónaco, María Luisa Tamez, José Luis Ordóñez, entre otros.

La OSIPN contará con el acompañamiento de reconocidas agrupaciones artísticas mexicanas como la anunciada colaboración con la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y la clásica participación del coro Alpha Nova, grupo artístico representativo del Instituto Politécnico Nacional. También se ha programado un concierto homenaje al compositor mexicano Arturo Márquez, además de la participación de la OSIPN en importantes recintos culturales del país para la primera mitad del año 2020.

Las presentaciones del Programa 1 de esta temporada se llevarán a cabo el jueves 30 de enero a las 19 horas y el sábado 1 de febrero a las 13 horas, en el auditorio Ing. Alejo Peralta del Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Interpretarán "La batalla de Wllington" y la "Sinfonía No. 3 Eroica" de Beethoven. El 13 y 15 de febrero ejecutarán "Don Juan", de Strauss; "Concierto para violín No. 1", de Prokofiev, y la "Sinfonía No. 1", de Beethoven; el solista será el violinista Manuel Ramos. La temporada completa se podrá consultar en la página web www.ipn.mx/cultura.

Finalmente la Sinfónica Nacional también se une a los festejos del Año Beethoven y abrirán temporada en la ciudad de León, Guanajuato, en el Teatro Bicententario, a las 17 horas, bajo la dirección de Iván López Reynoso. La temporada inicia con "Obertura Coriolano, op. 62", de Beethoven; "Concierto para corno no. 4, K. 495", de Mozart, y la "Sinfonía no. 6. op. 68 en fa mayor Pastoral", de Beethoven. La solista será Nury Guarnaschelli. El progama se repetirá el 9 de febrero en el Palacio de Bellas Artes a las 12:15 horas.

El segundo programa se llevará a cabo el 14 de febrero a las 20 horas y el domingo 16 a las 12:15, estará integrado por "Capricho español, op. 34", de Nicolai Rimsky-Korsakov, "Concierto de Aranjuez", de Joaquín Rodrigo; "Iberia de Images", de Debussy, y "Bolero" de Ravel, bajo la batuta de su director artístico Carlos Miguel Prieto. Más detalles en https://osn.inba.gob.mx/

fjb