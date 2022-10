Llega al MUAC la obra del francés Ben Vautier que invita a dudar

Este sábado se inaugura la retrospectiva del artista francés Ben Vautier (Nápoles, 1935) en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC), titulada La muerte no existe: es la primera exposición en solitario de Vautier en Latinoamérica.

También conocido sólo como BEN, el artista perteneció a la generación que aprendió de Marcel Duchamp y se considera parte del movimiento artístico Fluxus (prioriza el proceso sobre el resultado). Vautier también aborda temas como el etnicismo y la cultura de las masas.

En La muerte no existe no hay un número cerrado de obras, explica el curador de la muestra, Ferran Barenblit, pues es muy difícil saber cuándo inicia y termina una pieza. Las colección de piezas en exhibición abarcan 60 años de carrera de Vautier, se podrán ver fotos de sus acciones, como Jeter Dieu à la mer; pinturas en gran formato como Le cyclope; esculturas realizadas con múltiples objetos comunes como Sculpture objet suspendu et boute mystere y posters.

“BEN estuvo encantado desde el primer momento sobre exponer en México, porque es una exposición de dimensiones extraordinarias en cuanto a número de obras en una Latinoamérica, donde quizás todavía no se ha reconocido la importancia que tuvo Fluxus”, dice.

Destacan con fuerte protagonismo sus famosos cuadros con frases escritas en francés e inglés. Por tratarse de la primera vez que el artista expone en México, creó nuevas pinturas con frases en español y náhuatl.

“El hecho de que haya obras en español y náhuatl tiene que ver con el cuestionamiento al ordenamiento del mundo poscolonial. El uso de los idiomas tiene que ver con un cuestionamiento general al Estado-Nación, sobre todo a la pluralidad nacional lingüística de territorios, como México. El quiere dirigirse directamente al público y no sólo a través de su idioma, sino poner un cuestionamiento político a la forma en que está ordenado el mundo”, detalla.

“Vautier es un artista de producción incesante, descomunal y sí es una producción pensando en México y ¿qué quiere decir traer una muestra así a la Ciudad de México? que es una ciudad cosmopolita que muestra tantas tensiones contemporáneas prefiguradas en el trabajo de Ben, como la cuestión del ordenamiento del mundo, el cuestionamiento al Estado-Nación”, agrega el curador.

Entre las obras realizadas para esta muestra está la que le da el título de La muerte no existe. Barenblit indica que este título engloba el cómo Vautier fusiona vida, arte e ironía. “Ben fue uno de los pioneros en quitarle la solemnidad al arte”, sostiene

Y explica: “Todo su trabajo dialoga con los grandes temas de la vida: el nacer, el sexo, la muerte, pero siempre con esta distancia irónica de dudar de todo”. Justo hay una obra en la que se lee (y se titula) Ben doute de tout (Ben duda de todo), haciendo guiño a la idea de su predecesor Marcel Duchamp..

Barenblit afirma que esta muestra está diseñada para una audiencia activa, que se ve forzada no sólo a pensar, sino también a dudar.