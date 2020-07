Más de 150 intelectuales denuncian en una carta la intolerancia en el debate en EU

Más de 150 intelectuales y artistas como Noam Chomsky, Salman Rushdie, Margaret Atwood, Martin, John Banville, J. K. Rowling, Malcolm Gladwell, Steven Pinker. Francis Fukuyama, David Brooks, Sean Wilentz, Gloria Steinem y Enrique Krauze han firmado una carta pública en la que denuncian la creciente “intolerancia” que se vive en el debate público en Estados Unidos.

Bajo el título “Una carta abierta sobre la justicia y el, debate abierto”, el texto abierto que también incluye las firmas de otros creadores como Anne Applebaum, Marie Arana, Wynton Marsalis, Kati Marton y Debra Maschek, entre muchos más, apoya las protestas que exigen justicia racial y social, así como igual e inclusión.

Sin embargo, señalan que esa exigencia de justicia social ha intensificado un nuevo conjunto de “actitudes morales y compromisos políticos que tienden a debilitar nuestras normas de debate abierto y la tolerancia de las diferencias a favor de la conformidad ideológica”.

Además puntualizan que las fuerzas del liberalismo están ganando terreno en el mundo y se han encontrado a un gran aliado en el presidente Donald Trump, quien sin duda representa una amenaza verdadera a la democracia, “no se puede permitir que la resistencia imponga su propio estilo de dogma y coerción”, señalan los firmantes entre quienes también están Elliot Ackerman, Saladin Ambar, Mia Bay, Louis Begley, Reginald Dwayne Betts, Jennifer Finney Boylan, Nicholas A. Christakis, Anthony Grafton, Frances D. Cook y Meghan Daum.

Narradores, poetas, dramaturgos, ensayistas, académicos, investigadores, historiadores, periodistas, activistas, músicos, sociólogos, politólogos, pintores, abogados e investigadores, entre muchos otros han firmado esta carta abierta que denuncia la polarización de ideas que hace ríspido el debate y está generando ambientes académicos y culturales hostiles.



Here is a joint letter signed by Noam Chomsky, J.K. Rowling, David Brooks, @bariweiss, Wynton Marsalis, Salman Rushdie, @kmele, and 140-odd other people, in case anyone's in a mood to argue. https://t.co/uI6VamY7rP

— Matt Welch (@MattWelch) July 7, 2020