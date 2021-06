"El presidente, un autoritario que quiere imponer su voz": Rafael Lemus

En México, en particular, el grupo de intelectuales con Octavio Paz a la cabeza, fue fundamental para el giro neoliberal, asegura el crítico literario, ensayista y narrador Rafael Lemus, quien en su libro “Breve historia de nuestro neoliberalismo. Poder y cultura en México”, da cuenta de esta teoría política desde la década de los 80 y hasta la actualidad, y revisa el papel que jugaron intelectuales como Octavio Paz, Gabriel Zaid, Enrique Krauze, Carlos Monsiváis, Carlos Fuentes, y revistas como Plural, Vuelta, Letras Libres y Nexos.

En el volumen publicado por Debate, el escritor nacido en la Ciudad de México, en 1977, que actualmente es profesor en California State University, en Fresno, señala que ese grupo de intelectuales y revistas ayudaron, entre otras cosas, a hacer la crítica, “la condena, casi diría yo, de los otros modelos de desarrollo. Van a vincular la idea de libertad económica con libertad individual, van a crear un monstruo de la amenaza populista y van ayudar al Estado a difundir y a naturalizar los principios básicos del neoliberalismo”.

En el libro Rafael Lemus, quien es coeditor del libro El futuro es hoy: ideas radicales para México (Biblioteca Nueva, 2018) y ha colaborado en revistas como “Letras Libres”, “La Tempestad”, “Revista de la Universidad de México”, “Confabulario” y “The New York Times” da cuenta de otros sucesos que fueron fundamentales, como la exposición México: esplendores de 30 siglos y en contraparte el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

También lee: AMLO gobierna cada vez de manera más autocrática: diario alemán Die Welt

¿En la instauración del neoliberalismo en México tuvieron un papel importante la cultura y los intelectuales?

El neoliberalismo es mucho más que una teoría económica, es delineada en los años 30 y 40 y se vuelve dominante en los 70 y 80, pero rebasa el ámbito de lo económico, es una ideología que busca transformar todos los órdenes de la existencia: la economía, el Estado, el hogar, los cuerpos, la vida diaria, las relaciones entre los individuos, y como ideología el neoliberalismo necesita producir discursos, imágenes y símbolos, en esa tarea los intelectuales son fundamentales en México y en el resto del mundo. El neoliberalismo va a alterar todo, entre otras cosas el campo cultural y la producción cultural. Van a cambiar los grupos intelectuales, las editoriales, las prácticas literarias y las formas en que los intelectuales se relacionan entre sí mismos y se interrelacionan con el público y también se interrelacionan con el Estado.



El volumen es publicado por Debate

¿Los intelectuales concebían que era la mejor opción para México?

Pensando en Octavio Paz y el grupo “Vuelta” me parece que hay al principio una coincidencia ideológica con la clase gobernante neoliberal pero por el otro lado hay una relación política que le supone beneficios a ambos, al grupo intelectual y a la clase política. Una de las cosas curiosas del neoliberalismo en México es que al mismo tiempo que las administraciones salinistas, zedillistas adelgazan el Estado mexicano engordan el aparato cultural, son los años de la fundación del Conaculta, de las becas del Fonca y esto va a traer más recursos al ámbito cultural y va a generar nuevas disputas en el medio cultural por estos recursos y por estos espacios.

¿Los beneficios del neoliberalismo para la vida cultural?

Reviso la polémica entre “Nexos” y “Vuelta” donde se ve que ambos ya están contenidos dentro de la ideología neoliberal, pero por lo que están peleando es por autoridad, por recursos y por la gestión de este nuevo aparato cultural. Los 80 y los 90 son las últimas décadas de una relevancia central de los intelectuales, de la figura del intelectual público y dentro de esa esfera pública la figura del intelectual tiene mucho prestigio y tiene mucha autoridad.

También lee: Le Monde toma nota de ataques de AMLO al INE y al INAI; ve una "hiperpresidencia"

Desde luego está el nombre de Octavio Paz pero también están Carlos Fuentes, Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, etcétera, y eso va a ir cambiando en los años 90 y muy fuertemente en el siglo XXI con la ampliación de la discusión pública en buena parte debido a la digitalización de la vida diaria, se va a volver mucho más amplio el debate público, hay muchísimos actores participando al mismo tiempo en la discusión de las cosas públicas y el intelectual será un actor más entre otros.

¿Pero aseguras que seguimos en el neoliberalismo aunque el Presidente diga lo contrario y ataque a los intelectuales?

López Obrador es un presidente autoritario que quiere imponer su voz como la voz dominante en la discusión pública y por lo mismo se irrita con las otras voces, voces opositoras, disidentes.

También lee: Ya empecé a ver camisetas con la portada de The Economist del “falso mesías”: AMLO

¿Necesitaste distancia de “Letras libres” y de México para escribir este ensayo?

Quizás sí. Yo publiqué durante muchos años en “Letras libres”, fui secretario de redacción de la revista me parece que entre 2008 y 2010, mientras estuve en la redacción de la revista me di cuenta de que la revista era incapaz de hacer la crítica del presente dado que coincidía con el modelo económico reinante, coincidía con las administraciones federales en turno, me di cuenta que la cultura y la literatura al interior de “Letras libres” era más bien decorativa y que la revista no tenía ya un discurso cultural literario armado. Pero digamos, yo soy un crítico cultural literario y para pensar la cultura mexicana del siglo XX y principios del siglo XXI tengo que pensar obligadamente a Octavio Paz, a Enrique Krauze, a Aguilar Camín y a sus revistas.

¿Pero contrario a lo que se esperaba hoy hay un desinterés de la cultura?

Esa sería otra de las paradojas de la historia moderna mexicana, que las administraciones neoliberales de Salinas y Zedillo fortalecieron el aparato cultural mexicano y la primera administración que se declara antineoliberal viene más bien a empobrecer ese aparato cultural.

Me parece que la posición de López Obrador ante el aparato cultural mexicano es sintomática y demuestra que en el fondo no es un antineoliberal o un pon neoliberal como suele presentarse, me parece que López Obrador sí supone una importante discontinuidad política en la historia reciente del país, con él llega una nueva clase gobernante, se acaban los años de la tecnocracia y hay una razón política populista distinta a la de los últimos gobiernos pero en lo general hay una continuidad económica.

También lee: El Falso Mesías, así retrata The Economist a AMLO en su portada

¿Dices que en la administración actual persiste el neoliberalismo?

López Obrador ha sido incapaz de fortalecer el Estado durante estos años, de generar nuevas dinámicas económicas, de establecer una nueva relación entre el Estado y el poder económico, y más bien al contrario, sus políticas de autoridad parece que han debilitado más al Estado y ha radicalizado ciertos efectos del neoliberalismo.

¿Es significativo que el presidente quiera regresar a los años 70?

En el libro digo que López Obrador quiere volver a los años de la hegemonía. Los últimos gobiernos neoliberales, de Zedillo a Peña Nieto, fueron gobiernos que yo describo como post hegemónicos, eran gobiernos que no estaban interesados en crear o en producir un relato de la identidad nacional, no estaban interesados en mover ciertos símbolos e imágenes nacionales, no estaban interesados en entrar en disputas sobre la historia mexicana, sencillamente consideraba que estaban administrando un país.

López Obrador me parece que es muy distinto a las administraciones anteriores, López Obrador quiere hegemonía, quiere prevalecer no sólo políticamente sino culturalmente en la población y quiere producir un relato histórico, el relato de la cuarta administración y para ello ha tenido que remover ciertos archivos históricos, abrir ciertas disputas históricas que estaban más o menos dormidas y ha tenido que hacerse de un grupo de intelectuales adictos a él y reconocer a otro grupo de intelectuales como sus enemigos. Entonces si veo en López Obrador un intento de restaurar la vieja hegemonía nacional en el país pero un intento hasta ahora, por fortuna, infructuoso.

También lee: AMLO o el arte del juego sucio

¿Cuál es el papel de los intelectuales frente al poder en este momento?

Es una pregunta difícil y no conozco su respuesta, me parece que la función del intelectual debe ser siempre practicar la crítica del presente pero por otro lado es una función no fija, no estable, que va cambiando con los diferentes ciclos históricos, me parece que hay momentos en el que el intelectual se puede comprometer con algunos grupos, movimientos, ideologías y momentos en que el intelectual se debe replegar o siente la necesidad de replegarse, de distanciarse y practicar meramente una distancia crítica.

De un modo u otro, ya sea que uno esté a la distancia o comprometido con un cierto grupo o un cierto movimiento, el intelectual nunca debería ser eco del discurso del poderoso, nunca debería ser oficialista repitiendo y reproduciendo el discurso de las oficinas públicas, nunca debería de estar detrás del funcionario y del líder justificando sus errores, y me parece que eso ocurre ahora con muchos de los intelectuales cercanos a López Obrador, no son intelectuales que estén pensando la cuarta transformación, que estén abriendo camino o que estén tirando a López Obrador un poco hacia delante sino que van detrás de él siguiendo su discurso, repitiendo sus frases, peleando las peleas que él indica que hay que pelear y pensando dentro de los estrechos límites de López Obrador.