La revista Mad cesará sus publicaciones de contenido original

La revista estadounidense, MAD, dejará de publicarse a finales de este año, informaron distintos medios. Posteriormente lo confirmó la página Web Comicbook.com.

De acuerdo con el portal, el blogger Jedidiah Leland supuestamente descubrió la noticia después de que un editor de MAD confesara la condena de la revista en un grupo de Facebook. Poco después, el dibujante Ruben Bolling confesó el informe en Twitter.

Well it’s the end of the line for Mad Magazine. One of the great Institutions, not only in comics history, but in the history of American humor. pic.twitter.com/sLesAOlOKX — Tom the Dancing Bug (@RubenBolling) 4 de julio de 2019

Según el informe, "MAD ya no publicará material original. En su lugar, va a lanzar material reproducido hasta que sus responsabilidades de suscripción se cumplan y luego la revista dejará de publicarse ".

Otro de los artistas en confirmar la noticia fue David DeGrand, quien aseguró que la publicación sólo dejaría de difundir nuevos contenidos. “Sólo está dejando los kioskos de periódicos y revistas para venderse a través de mercadeo directo”.

I need to clarify the MAD rumors: MAD isn't shutting down but is only leaving the newsstand and will be sold to the direct market. The best thing to do is buy MAD and support it as much as possible, it's not going away! — David DeGrand (@daviddegrand) 4 de julio de 2019

El plan de los editores, detallado por Comicbook.com, es seguir imprimiendo la revista Mad, pero con contenidos clásicos de ediciones pasadas, empaquetados con portadas nuevas.

La revista fue lanzada por EC Comics en 1952 y relanzada por DC en 2018 en un formato bimensual. Además se reportó que varios artistas como Evan Dorkin y Dan Telfer fueron despedidos de la publicación ante los problemas de encontrar una identidad para la revista en un mundo cada vez más saturado de sátiras.

I heard about the MAD situation. I saw people talking about it online, thought the news had broken. I tweeted about MAD as if it was dead. Now I see people saying different things & some people using me as a confirming source. If MAD's alive, yay. And boo on me for not checking. — Evan Dorkin (@evandorkin) 4 de julio de 2019

Cuando parecía que funcionaba el humor político, MAD se duplicó en el uso de la administración de Trump, que obtuvo algunos elogios críticos pero que probablemente alejó a los lectores conservadores, además de poner a la revista en competiciones directas con espectáculos nocturnos que ofrecían contenido todas las noches en lugar de una vez cada dos meses.

akc