Investigadores exigen el pago de estímulos al Conacyt

Integrantes del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) denuncian que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) les ha retardado el pago de los estímulos económicos correspondientes a enero, febrero y marzo.

“La mayor parte de los afectados fuimos seleccionados de una convocatoria el año pasado y que inició en enero. El 25 de cada mes teníamos que recibir el depósito, pero ha habido un retraso de tres meses, y ahora sólo hay incertidumbre”, dice un investigador que prefirió no dar su nombre por temor a represalias.

El estímulo económico está reglamentado en el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, en sus artículos 58 y 59, éste último detalla la forma de entrega de los estímulos: “Se hará en forma mensual y estará supeditada a la existencia y disponibilidad de la partida presupuestal correspondiente”.

El Artículo 58 establece que para ser acreedor al estímulo económico se debe cumplir con los requisitos: “Ser personal activo, vigente y remunerado como corresponde al nivel académico respectivo de por lo menos 20 horas semana mes para realizar actividades de investigación científica y tecnológica en alguna de las dependencias, entidades, instituciones de educación superior o centros de investigación de los sectores público, privado o social”.

Pese a lo estipulado en el Reglamento, Conacyt envió en enero un comunicado a los investigadores en el que informó que por cuestiones administrativas, el estímulo económico se vería reflejado en marzo; sin embargo, eso no sucedió, al contrario, recibieron un segundo aviso el 24 de marzo en el que adjudicaron el retraso a la administración anterior.

“En años pasados, el área del SNI y la Unidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (UTIC) del Conacyt omitieron atender los tiempos de obligaciones impuestas por entidades federales relativas a la función pública con respecto a desarrollos de herramientas informáticas que automatizan procesos que reducen la posibilidad de error humano, así como posibles actos de corrupción”, dice el comunicado.

En el documento, Conacyt indica que iniciaron los trabajos para subsanar las “omisiones” para la mejora del funcionamiento del sistema y que en marzo iniciarían los depósitos, siempre y cuando los investigadores cumplan con la información y éstas sea validada.

“Entendemos las molestias y afectaciones causadas por estos requerimientos; sin embargo, el SNI está imposibilitado para actuar sin antes cumplir con los compromisos adquiridos con instancias auditoras. El SNI ya restableció el porcentaje sustantivo de los afectados, pero seguimos trabajando durante abril y mayo para cubrir retroactivamente a todos”, dijo Conacyt.

El investigador indica que en tres meses sólo recibieron los dos comunicados anteriores, por lo que buscaron ser atendidos en Conacyt, pero no tuvieron respuesta. “Muchos afectados recibimos un correo donde se nos manejó esa información, otros no recibieron ni depósito ni correo, unos más sí tuvieron un depósito y correo. No sabemos cuáles fueron los criterios para dar los estímulos”.

La crisis en las investigaciones

El incentivo económico se le da a los investigadores por y para desarrollar sus proyectos, además pueden destinar ese dinero para comprar equipos y pagar para que sus estudios sean publicados. “Cada quien usa el estímulo como quiere, pero óptimamente es destinado para investigación; hay gastos muy grandes que deben ser solventados. Siempre hay un ligero retraso en el depósito, es algo inherente a Conacyt, pero nunca se había postergado por tanto tiempo”, indica el investigador.

En el SNI hay unos 30 mil especialistas, de los cuales hay entre 500 y mil afectados, estima.