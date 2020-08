Fallece el compositor Marco Aurelio Alvírez, a los 48 años

El compositor mexicano Marco Aurelio Alvírez Rosas (Ciudad de México 1972) fallecido el pasado domingo a los 48 años, acababa de dar avances un proyecto creado durante la pandemia por el Covid-19, titulado "Música de cuarentena", una iniciativa de su autoría en la que había reunido a 82 músicos de diferentes edades y países, a quienes dedicó una miniatura musical para ser interpretada individualmente o en duetos durante el encierro.

Ese proyecto con el que buscó apoyar y motivar a músicos y cantantes mexicanos durante el confinamiento, fue el último de sus trabajos y del que habló unos días antes de que le sobreviniera el infarto. El compositor y concertista falleció la tarde del domingo 9 de agosto, a consecuencia de un infarto, en Morelia, Michoacán, donde residía.

Alvírez Rosas, egresó del California Institute of the Arts, fue director del Conservatorio de Música de Chihuahua de 2004 a 2011. También estudió en el Centro de Investigación y Estudios Musicales Tlamatine y en la Royal Board Associated Schools of Music of London.

Escribió música para radio, cine y para el CD ROM Mesoamérica, de la compañía CN Standard. Sus obras fueron interpretadas por la Sinfónica de Camagüey (Cuba), la Sinfónica de la UACH, la Orquesta de Cámara y la Orquesta de Guitarras del Conservatorio de Música de Chihuahua, además de Rusia, Holanda, Honduras, Paraguay y Estados Unidos.

Sus creaciones de guitarra fueron interpretadas por Víctor Pellegrini, Zoran Dukic y Juan Carlos Laguna y por el Cuarteto Carlos Chávez, entre otros. También formaron parte de la programación del XXXVIII Festival internacional Cervantino.

Deja innumerables composiciones de música de cámara, instrumentos solistas y para coro, además de una sólida carrera como intérprete, miembro del ensamble de guitarras Contrastez y solista con las orquestas Filarmónica de Toluca, la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y la Filarmónica del Estado de Chihuahua.