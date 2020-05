“Extinción de fideicomisos busca transparentar recursos”

La diputada Dolores Padierna dijo que la iniciativa que propone eliminar los fideicomisos tiene el objetivo de transparentar los recursos con los que operan y destinar recursos a la crisis actual.

“Hay fideicomisos que tienen beneficiarios, programas y proyectos importantísimos, que son los de ciencia, investigación, tecnología, cine y deportistas. Esos que tienen un objeto concreto, un programa, no desaparecerán, los recursos se transparentarán y se pondrán responsables nada más, pero el objetivo y el monto no cambian, (pero) hay otros que son meras cuentas bancarias, que no tienen ningún objetivo claro”, dijo ayer la diputada en Atando Cabos, de Grupo Fórmula.

En el programa radiofónico conducido por Denise Maerker, Padierna señaló que hay alrededor de 99 fideicomisos de ciencia y tecnologías, en los que hay una “dispersión de nombres” y números, porque se llaman, por ejemplo. “Fideicomiso para la investigación 1421”.

“¿Qué se hizo?, abrir y ver este fideicomiso, para qué es, y entonces se concentrarán en dos vertientes. El objetivo no cambia, seguirán siendo para la ciencia, la investigación, pero ahora se condensarán en dos grandes fideicomisos”.

Además explicó que tanto a investigadores como a estudiantes “se les dará el recurso de forma directa” y que al desaparecer los fideicomisos los recursos pasarán a fondos de la administración pública federal.

“Los fideicomisos, en la iniciativa que presentamos, cubren dos objetivos: transparentar los fondos públicos destinados a causas loables, y los que no se justifican, que son sólo dineros ociosos guardados, esos se reorientan para atender la emergencia sanitaria y la crisis económica. Donde hay beneficiarios no se va a quitar un centavo, pero sí se va a transparentar para un uso eficiente. Donde no hay ni siquiera orden de ley, beneficiario ni utilidad concreta, entonces se va a la Secretaría de Hacienda para que lo reoriente a la salud o la economía”, insistió.

El 20 de mayo, Padierna presentó la iniciativa; dos días después, Mario Delgado dijo que el proyecto se iba a la congeladora. Y el jueves, el Presidente pidió el apoyo de los legisladores para aprobar la iniciativa.