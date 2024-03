Dolores Hidalgo, Guanajuato.— El turismo desaira el encanto de Dolores Hidalgo. Los hoteleros hacen malabares para pagar los sueldos ante la escasa ocupación; la producción y venta de cerámica se desplomó; los museos municipales registran de 3 mil a 4 mil entradas por mes; en los restaurantes hay poca clientela, incluso en los puestos bajaron las ventas.

En este Pueblo Mágico los visitantes llegan de día, dan vueltas por el jardín, comen las famosas nieves de la plaza, se toman selfies en la estatua de Miguel Hidalgo, en el atrio de la Parroquia y junto a la Campana de Dolores, y se van antes de que oscurezca.

Comerciantes, prestadores de servicios y el Gobierno Municipal advierten factores que alejan a los turistas o recortan su estancia, uno es la percepción de inseguridad del estado; otro, la falta de coordinación y de internacionalización del gremio y la necesidad constante de eventos artísticos.

En un recorrido sabatino de tarde y noche por la Cuna de la Independencia Nacional, EL UNIVERSAL observó turistas dispersos en el primer cuadro de la ciudad y en la Calle Ancha, donde predominan los locales de cerámica y talavera, así como hoteles y restaurantes vacíos.

Ese día, 2 de marzo, una mujer y un estudiante de la Universidad de Guanajuato fueron asesinados a balazos en la colonia Mariano Balleza; el hecho generó el movimiento de patrullas, la presencia de policías en rondines en el Centro y la ubicación de una unidad policial frente a la parroquia.

“¡Estamos de la fregada por la inseguridad que se vive!”, dijo Ismael Lima, escultor, pintor y comerciante de un local de artesanías que está por cerrar en la avenida José Alfredo Jiménez, después de 24 años, porque es imposible sostenerlo con ventas inferiores al 20% de las que antes tenía.

“Como artista, me dedico más a promocionar lo bueno que lo malo, pero eso no quita la realidad, una realidad que no reconoce la autoridad. Este lugar yo pienso que sí es muy mágico, por la desaparición de personas que nunca dan con ellas. Es grave el fenómeno”. Lima perdió a su hermano, un mando policial asesinado que había sobrevivido a cuatro ataques.

Se deterioró la economía de los artesanos de talavera y cerámica, en los talleres familiares están trabajando muy por debajo de su capacidad, incluso en la temporada alta de diciembre pasado estuvieron trabajando al 50%.

El también escultor dijo que la inseguridad y violencia tienen que ver con la crisis en la venta de productos que dan identidad a esta ciudad, y es evidente en el cierre de locales de ceramistas, aunque esa situación contrasta con el discurso oficial en el que se afirma que aumentó la derrama económica por el turismo, cuando ese dinero se queda concentrado en pocas manos.

El artista, también dueño de una galería y de un gimnasio de la colonia Hidalgo destinado a los “chavos” para rescatarlos o evitar que caigan en la delincuencia, comenzó a plasmar el arte en la decoración de un restaurante de León y ha sido convocado por un empresario de Estados Unidos.

María Guadalupe, fabricante de talavera desde hace más de 15 años y dueña de un local, comentó que las ventas son bajas desde hace dos años, pero están peor desde diciembre, por lo que tuvo que recortar los días de trabajo. “La mayoría de los talleres han descansado a los trabajadores por días porque no tienen para pagarles”.

Las bodegas están llenas de mercancía, pues poca gente llega a la ciudad, y parte de ella no quiere pagar el valor de las artesanías.

“Es tanto el temor” por gente que habla por teléfono para extorsionar o por timadores, que se ha perdido la confianza, “y eso algo tiene que ver en el comportamiento de las ventas”.

En el Jardín de Hidalgo, tras su puesto de tamales, Florentina Martínez, de 72 años, se alista para volver a su casa con más del 80% de su producción. “Yo no sé qué está pasando”, pero desde hace más de dos meses se batalla mucho por la falta de clientela, dice.

Cuando sí les va bien, a ella y a otros comerciantes, es en El Grito, en septiembre, y en el festival de José Alfredo Jiménez, en noviembre. “Muy pueblo mágico, pero no hay eventos; se deben hacer para jalar turismo, pero no hay nada”.

“Nos estamos quedando en la quiebra”

La presidenta de la Asociación de Hoteles, Martha Patricia Vázquez, señaló que es necesaria una estrategia que atraiga turismo de pernocta todo el año, pues ahora son visitantes que duran tres horas en promedio en la ciudad. Señaló que “es tremendamente difícil tener un hotel en Dolores Hidalgo” después de la pandemia, En el gremio la ocupación es de 20% a 30%. “Nos estamos prácticamente quedando en la quiebra los prestadores de servicios de los hoteles; nos salvan muy pocos viajeros y las fiestas particulares como bodas”. Otro sector afectado es el restaurantero; han abierto algunos en el Centro, pero duran muy poco y cierran porque no hay gente que se quede a comer, sólo pasan”, dijo.

En diciembre pasado fue muy baja la ocupación, y así prevalece hasta la fecha aunque aquí hay una oferta de 38 o 40 hoteles.

Dijo que hay fechas en las que repuntan la ocupación, en el verano, en septiembre y en noviembre, cuando es el festival de José Alfredo, pero se requiere que todos los meses venga gente y se quede.

Para Vázquez González, Dolores es muy rico en cultura, artesanías, en sitios de recreación, “pero no los tenemos focalizados como tal para llevarlos al turista, sino que se espera que cada turista llegue solo y es muy complicado”.

En el tema de seguridad dijo que han pasado algunas situaciones, sin embargo, en Dolores Hidalgo no se tiene un problema fuerte, de manera que en 2023 no se tuvo una sensación de miedo de algún turista que haya dicho “me robaron, me asaltaron”, pero la imagen que se tiene a nivel nacional por los homicidios registrados en otras regiones de Guanajuato llega a ser tema de preocupación.

“Nos ha pasado con los turistas que llegan. Hemos platicado con los demás hoteles y es muy constante la pregunta de: ‘¿Oiga, y podemos salir en la noche?’ y pues la respuesta es sí. O sea, no tenemos gran problema o índices altos (de delitos), pero la gente viene con cierto miedo a Guanajuato”.

Estancias más cortas

El director municipal de Turismo, Juan Roberto Reyna, aseguró que en Dolores Hidalgo aumentó en 26% la derrama económica de enero a octubre de 2023, con relación al mismo periodo del año anterior, con 589 millones de pesos y un total de 520 mil 931 visitantes, pese a la queja de los hoteleros.

Aunque admitió que ha bajado la estadía promedio; los visitantes se quedan menos tiempo en lugar de dos días, solo uno.

En su página web, el Observatorio Turístico del Estado de Guanajuato (OTEG) reflejó que el promedio de ocupación hotelera en Dolores Hidalgo fue en diciembre pasado del 30%, noviembre 32%, octubre 27%, septiembre 45%, agosto 35% y julio 31%.

La cerámica sí ha tenido una baja en sus ventas, y también los hoteleros han tenido una baja por varios factores “uno es que ninguno de los hoteleros está en Expedia”, ninguno está en una plataforma internacional que les permita presentar su oferta”, dijo.

El funcionario sostuvo que el tema de inseguridad no ha impactado el turismo; este Pueblo Mágico ha tenido turismo de los 28 estados del país al mismo tiempo.

Por su parte, la Dirección de Cultura aplica desde febrero una estrategia para fomentar la afluencia de visitantes a los museos.

El programa busca que la gente se quede más días para visitar por ejemplo la tumba de José Alfredo, el Museo Casa Hidalgo, el Museo Bicentenario y la comunidad de La Erre, donde Hidalgo llevo a cabo la primera misa, previo al movimiento de Independencia, etc.