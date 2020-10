El Movimiento colectivo por la cultura y el arte en México (MOCCAM), integrado por artistas mexicanos, creado en marzo de 2019, lanzará una campaña artística en contra del proyecto denominado “Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura", uno de los proyectos prioritarios de esta administración que implica la restauración de varias áreas de las cuatro secciones del Bosque para generar recintos culturales y ambientales, y la construcción de tres nuevos inmuebles.

La campaña contempla dos acciones culturales, la primera será el lanzamiento de una versión de la cumbia "Escándalo", que hiciera famosa el grupo La sonora dinamita y que llamarán "Chapultepec Escándalo".

La versión del MOCCAM, inicia así: "Chapultepec es un escándalo, no es prioridad, es un escándalo. Centralizar es un escándalo, precarizar es un escándalo. En Cultura ya es rutina cada año tijerita, nunca somos prioridad. Ahora no hay quien nos detenga, ni demagogia que sostenga el monumento sexenal. Un artista que se encumbra a talla internacional. Un presidente se deslumbra con su choro conceptual".

La segunda acción será un maratón cultural nacional vía streaming, así como flash mobs en espacios culturales, así como una invitación a la comunidad artística a hacer modificaciones a la cumbia según sus distintas disciplinas artísticas.



La intención de MOCCAM, de acuerdo a un avance de la campaña que continúa en construcción -a la que EL UNIVERSAL tuvo acceso-, es dar a conocer la postura de la comunidad artística frente a la creación de un proyecto que, aseguran, destina recursos que deberían ser dirigidos para atender al sector cultural que ha sido afectado por la crisis económica que ha provocado la pandemia de Covid-19.

Además, cuestionan que se trata de un proyecto centralista que, sumado a lo designado para este año y para 2021, tiene ya asignados 5 mil 240 millones pese a que aún no se ha dado conocer plan maestro ni plan de ejecución; además de que se decidió sin consulta pública, sin estudios de impacto ambiental ni de movilidad y sin procesos de licitación transparentes.

"Es una obra pública grandiosa que pareciera tener más el propósito de engrandecer la figura presidencial a nivel histórico y simbólico que la de atender necesidades culturales y artísticas reales, concretas y ya enunciadas tanto por la ciudadanía como por los gremios artísticos y culturales nacionales", aseguran los integrantes de MOCCAM.

La campaña comenzará en las próximas semanas y tiene el propósito de lograr que los legisladores reconsideren el presupuesto previsto en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que contempla asignar 3 mil 508 millones sólo para el proyecto Chapultepec que coordina el artista Gabriel Orozco; cifra superior a la que recibirá, por ejemplo, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y que equivale a una cuarta parte del presupuesto total de la Secretaría de Cultura que sería de 13 mil 367 millones de pesos.

“Bosque de Chapultepec: Naturaleza y Cultura" también ha sido cuestionado por otros artistas, arquitectos y urbanistas.

La letra de la canción es la siguiente:

CORO

Chapultepec es un escándalo,

no es prioridad, es un escándalo.

Centralizar es un escándalo,

precarizar es un escándalo.

En Cultura ya es rutina

cada año tijerita,

nunca somos prioridad.

Ahora no hay quien nos detenga,

ni demagogia que sostenga

el monumento sexenal.

Un artista que se encumbra

a talla internacional.

Un presidente se deslumbra

con su choro conceptual.

CORO

No me importa que me insultes,

que este grito me censures

poder gubernamental.

Ese elefante blanco

ya nos viene pisoteando,

lo tenemos que parar.

Chapultepec será la hambruna

de nuestro gremio cultural,

su presupuesto una fortuna

¡no se debe de aprobar.

RECITADO

Señor presidente,

el 25% del presupuesto federal de Cultura

todito para el proyecto de Chapultepec, Naturaleza y

Cultura, más que al INBAL, más que al INAH,

¡qué locura!

CORO

RECITADO

Señor presidente,

el Covid nos ha arrojado

a una cruel adversidad.

Con esos miles de millones

nos podemos rescatar.

Usted que a este país transforma

así encuentro yo la forma

de decirle que se siente,

escuche, reflexione, considere,

¡esto es urgente!

Chapultepec, Naturaleza y Cultura

no es nada popular.

Usted sabe en las comarcas

de la gran necesidad,

y que el arte de la patria,

con su gran diversidad,

no se puede, no se puede

¡no se debe centralizar!

