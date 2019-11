Un Tolsá en la mayor feria de antigüedades del mundo

En la Feria Tefaf New York Fall, que hoy llega a su final, miles de obras de arte y antigüedades compiten por la atención de los coleccionistas.

Aunque son escasas las obras latinoamericanas y mexicanas, se pueden ver objetos de plata del virreinato o muebles oaxaqueños cuya madera se conserva de manera impecable. Por los pasillos es posible hallar piezas poco conocidas, incluso para los coleccionistas y anticuarios, es el caso de un jarrón de bronce y lapislázuli atribuido a Manuel Tolsá, que ofrece la galería europea Burzio. Fueron años de investigación los que llevaron a Luca y Laura Burzio a descubrir la autoría de la obra.

Laura Burzio -de origen venezolano pero afincada en Italia hace muchos años—habla con entusiasmo de este objeto, pero sobre todo del hallazgo que es una mezcla de investigación, años de acumulación de conocimiento e intuición por parte de estos anticuarios.

La pieza es una obra de bronce creada por el escultor y arquitecto español Manuel Tolsá (Valencia, 1757-México, 1816), quien fue director de Escultura de la Academia de San Carlos, autor de la escultura de “El Caballito”, de la última etapa de la Catedral de México, del Palacio de Minería y del altar de la Catedral de Puebla.

Pero este tipo de objetos como el que se ofrece en la feria de antigüedades de Tefaf es menos conocido. Es descrito como una vasija del periodo neoclásico, basada en el modelo de Jean-Charles Delafosse (uno de los arquitectos que más influyó en el desarrollo del estilo Luis XVI).

Los galeristas a partir de bibliografía (en libros como “Las Artes Industriales en la Nueva España”, de Manuel Romero de Terreros) han encontrado que es probable que el trabajo de diseño y montaje de las piezas de bronce con la gran piedra de lapislázuli se hicieran en México bajo la dirección del arquitecto y escultor Manuel Tolsá, quien tuvo una fundición de bronce en México.

Laura Burzio recuerda que de tiempo atrás ellos conocían esta pieza tan singular, que decidieron adquirirla sin tener claro su origen –sus dueños la querían vender, pero desconocían su pasado--. Fue después cuando Luca Burzio recordó que existía un ejemplo muy parecido --por el trabajo del bronce-- en el mercado internacional: dos candelabros que habían llegado a la casa Sotheby's, que eran de Manuel Tolsá. Entonces buscó la información acerca de los candelabros, buscó también la bibliografía asociada a éstos y así es como documentaron la pieza que se presenta por estos días en la Feria de Antigüedades Tefaf, la mayor en el mundo, que se celebra en la ciudad de Nueva York, y que tiene su sede original en Maastricht.

“Sabíamos que era antigua, importante, y que no era una pieza francesa. El lapislázuli es de Chile (no es mexicano a pesar de la importancia de esta piedra para los mayas, porejemplo), el bronce es mexicano tiene el diseño francés es parte las artes industriales en la Nueva España; es una composicion diferente del europeo. Tenemos comparación con otra pieza de él; Luca recordaba los dos candelabros, sólo eso. Es una locura, es una cosa de estudio, te queda la imagen, no había una literatura . Hemos reconstruido todo, y son pequeños detalles que suman la construcción”, explica Laura Burzio.

Las ventas

Algunas de las obras vendidas a lo largo de la feria han sido un retrato del compositor húngaro Franz Lizst (1838) del pintor austríaco Friedrich von Amerling (1803-1887), que vendió Robilant + Voena; Robert Simon vendió a un coleccionista privado por una suma no revelada “La Virgen y el Niño con el niño San Juan Bautista y Santa Isabel”, un dibujo del pintor italiano Giorgio Vasari; Gallery 19C vendió, entre otras obras, “Marea baja en Normandía”, de Gustave Courbet, por 175 mil dólares.

nrv