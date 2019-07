Fundación Magnum premia a la fotógrafa Alex Potter

La Fundación Magnum anunció este jueves la entrega del premio Inge Morath a la fotógrafa estadounidense Alex Potter, que incluye una beca para que concluya su proyecto "Once a Nation" (Una vez, una nación), en un concurso en el que la chilena Tamara Merino ha sido una de las finalistas.

El proyecto de Potter, que trabaja desde hace varios años en Yemen como enfermera a la vez que ejerce la fotografía, fue el que más convenció al jurado de entre los 95 presentados y supone la entrega de 5 mil dólares para la producción de un "documental a largo plazo".

"En siete años, Yemen ha caído desde una historia de éxito de la Primavera Árabe, con elecciones pacíficas y una transición del poder, a un casi estado fallido cuyo Gobierno está dividido por afiliaciones a tribus, geográficas y políticas y, cada vez más, por la religión", explica Potter en la descripción del proyecto.

La estadounidense dice que, habiendo fotografiado la nación desde 2012, "mucho antes de que otros periodistas corrieran a contar la guerra", ella está "especialmente equipada" para contar la historia de la caída del país.

El premio Inge Morath se entrega anualmente a una fotógrafa menor de 30 años en honor a esta destacada reportera estadounidense de origen austríaco, nacida en 1923 y fallecida en 2002.

Los finalistas de este año incluyen a la chilena Tamara Merino, que presentó una propuesta titulada "Underland" (Bajo tierra), que documenta a comunidades alrededor del mundo que viven en cuevas y en moradas subterráneas.

Merino es una fotógrafa documental enfocada en asuntos sociales, como los temas culturales, de género, la raza y la migración, y ha sido premiada en numerosas ocasiones. Su trabajo ha aparecido en publicaciones tan prestigiosas como National Geographic o el New York Times.

Otras finalistas son Kimberly dela Cruz, una fotoperiodista filipina con una propuesta titulada "Death of a Nation" (Muerte de una nación), que relata la guerra contra la droga de Rodrigo Duterte; y la griega Ioanna Sakellaraki con "The Truth is in the Soil" (La verdad está en el suelo), que explora a la última generación de las mujeres dolientes de la península de Mani.

