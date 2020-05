AMLO pide frenar llamado a SNI para donar

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer que pidió a María Elena Álvarez-Buylla, titular del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt), retire la convocatoria dirigida a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para que donen de manera voluntaria sus estímulos.

Luego que integrantes del SNI cuestionaran el “llamado urgente” que hizo el Conacyt, en conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que toda aportación para ayudar al combate de la pandemia debe de ser voluntaria “para evitar escándalos”, debido a que, señaló, siempre se culpa al Presidente.

“(La convocatoria) motivó una gran protesta entre los investigadores, porque sintieron que era injusto o que no era correcto, porque el gobierno tiene recursos y, en efecto, tenemos fondos, pero sirvió este asunto para que se le lanzaran al gobierno. Una iniciativa, vamos a decir, de buena fe del Conacyt o de servidores públicos del Conacyt involucrando al gobierno, a todo.

“Ya hablamos con la directora del Conacyt para pedirle que retirara esa convocatoria. Todo voluntario, todo por la decisión consciente, nada que signifique forzar a que alguien tenga que aportar, no, no, no, para nada; ahora sí que como diría la canción de (Joan Manuel) Serrat ‘lo que se da no se quita’, diría en esa canción que se llama ‘Disculpe, señor’”, declaró el Presidente.

El mandatario señaló que su administración está muy pendiente a estas iniciativas “porque si no, escándalos, y son cosas que pasan. De repente me entero. Claro ¿a quién le echan la culpa?, al Presidente. Corregimos para que esto no suceda”.

En un documento con fecha de 14 de mayo y firmado por María del Carmen de la Peza Casares, directora adjunta de Desarrollo Científico del SNI del Conacyt, se pidió a los miembros del SNI que hicieran la donación de sus estímulos y que la aportación de la comunidad científica sería “significativa” para las necesidades más urgentes del sistema de salud.

“La Secretaría Ejecutiva del SNI hace un llamado urgente a la solidaridad de la comunidad científica del país con el Pueblo de México a través de la donación voluntaria de uno, dos o tres meses del estímulo que reciben”, señaló el documento en el que también también se incluyó un número de cuenta para hacer el donativo.