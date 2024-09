Adrián Marcelo, quien salió voluntariamente de "La casa de los famosos México", sigue enfrentando las repercusiones de su participación en el reality show. Aunque tiene planeado realizar una gira por varias ciudades de México con su tour "Deslechados", junto al comediante Iván Fematt "La Mole", tres se negaron a permitir que se presentaran en sus escenarios.

Hasta el momento, se han confirmado las cancelaciones de los eventos programados en el Pepsi Center de Ciudad de México y en el Teatro Galerías de Zapopan. El Gobierno de Zapopan expresó su rechazo hacia cualquier contenido que promueva o aliente la violencia contra las mujeres. Por otro lado, el espectáculo que se iba a realizar en Mérida no ha emitido un comunicado oficial, pero se reportó que en la página de boletos Arema aparece la leyenda "no hay funciones disponibles" del show "Hermanos de leche".

En medio de esta situación, el bar As Comedy Bar, ubicado en Saltillo, Coahuila, extendió una cordial invitación para que los comediantes dieran un show en su establecimiento.

A través de sus redes sociales, el bar aseguró que su propósito es "brindar comedia y espectáculos de calidad".

“El respeto de todas las personas es inquebrantable. Invitamos a Adrián Marcelo y La Mole ‘Hermanos de leche’ a presentarse en el mejor lugar de comedia de Saltillo, As Comedy Bar. Tenemos las puertas abiertas de nuestra casa”, se lee en el comunicado y añadieron que "la comedia no es el enemigo".

Hasta el momento, los comediantes no han respondido a la propuesta, y el bar publicó una imagen similar ayer para reiterar su invitación.

El tema causó revuelo. Mientras algunos celebran que, a pesar de que se cerraron algunas puertas para Adrián Marcelo, otras se abrirán y aplauden el respaldo a la "libertad de expresión", otros han expresado su desacuerdo.

"Somos un país libre y tenemos libre expresión, si no ha matado a nadie, ni La Mole ni Adrián", "Son los primeros en defenderlos, bravo As Comedy Bar", "Está fuerte la controversia, pero la gente de Saltillo es difícil... en fin, ustedes son los dueños", "Gracias As Comedy Bar Saltillo por permitir que seamos el público quienes decidamos lo que queremos o no ver", "Adrián es como Los Tigres, nunca se da por vencido", "Imagina ser AM y tener que aceptar dar un show en un pequeño local porque no te quieren en otro lado", y "Aprovechando la popularidad del momento, a costa de lo que sea", son algunos de los comentarios que se han leído.