"Cuando teníamos Presidente"; Laura Zapata postea foto con Felipe Calderón y la tunden en redes sociales

Una vez más, la actriz y cantante, Laura Zapata, dio de qué hablar en redes sociales con un posteo con motivo de las fiestas patrias, donde expresó su empatía por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

A través de su cuenta de Instagram, la hermana de Thalía compartió una fotografía donde aparece con el exmandatario en lo que parece ser una celebración de la Independencia de México, durante el sexenio de Calderón Hinojosa.

"Cuando teníamos Presidente. Y el 15 de septiembre era una fiesta maravillosa por nuestro México amado", escribió la histrión y etiquetó al expresidente.

Si bien es sabido que Zapata ha expresado que no es simpatizante del gobierno del actual presidente Andrés Manuel López Obrador, el posteo que realizó este 15 de septiembre le valió para recibir críticas en las redes sociales, al sugerir que Felipe Calderón fue mejor presidente que AMLO.

En los comentarios que acompañan el posteo dejan ver que, la mayoría, no está de acuerdo con la postura de la actriz, por lo que recibió detracciones y uno que otro apoyo de sus seguidores.

"Mexicanos huevones", dijo Laura Zapata

Hace unas semanas, Laura Zapata lanzó críticas al presidente López Obrador durante el programa de Carlos Alazraki, Atypical TeVe, donde expresó sobre el presidente López Obrador: “No lo aguanto, porque es mentiroso, porque le ha dado en la madre al país, porque ha acabado con las instituciones por su envidia y por su coraje que le tiene al presidente Calderón”.

Laura Zapata también expresó que México es “un país de huevones, de estira la mano”: “Y este les avienta, los maicea con dos mil pesos, con mil 500 pesos al mes y ellos se conforman con eso y dicen, ‘bueno, es que maicea a mi abuelita, me maicea a mí, maicea a mi hermana que es madre soltera (...)’ Y con eso se conforman, o sea, no fueron a la escuela”.

Sobre los dichos de la actriz, el presidente López Obrador acusó racismo y clasismo, y le recomendó “a esta señora” que “lea a Bonfil Batalla, que lea el México Profundo, que lea a Fernando Benítez (...), no ser ofensivos, no humillar a nadie, no ser clasista, sentirse superior”.

Lee también:

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.

apr/acmr