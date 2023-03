Conoce la increíble suma que cobró Chris Rock por su especial en Netflix

El escándalo protagonizado por Chris Rock y Will Smith en la gala del año pasado en los Premios Oscar todavía sigue resonando en el mundo del espectáculo.

Si bien Will Smith le pidió perdón a Rock por el golpe, y Rock hizo lo mismo con Smith por el chiste sobre su esposa, no todo ha terminado.

Recientemente el comediante Chris Rock estrenó un especial de comedia para la plataforma de Netflix llamada “Selective Outrage”, y en la misma habló del cachetazo que recibió en los Premios Oscar por parte del protagonista de “King Richard”.

"Desde los pantalones de yoga hasta sus mimados hijos, pasando por las Kardashian y el fiasco de Will Smith, nada se escapa del humor de Chris Rock en este electrizante stand up", asegura Netflix como sinopsis para hablar del show de comedia de Rock. El especial de comedia de Chris Rock se transmitió en Netflix en vivo, y convocó a una gran audiencia.



Foto: Especial de Chris Rock. Fuente: Instagram @chrisrock

¿Cuánto dinero ganó Chris Rock por el especial de Netflix?

Desde Netflix no han confirmado una cifra, pero un informe del 2016 de The Hollywood Reporter señaló que Chris Rock había firmado un acuerdo de 40 millones de dólares con Netflix para un total de dos especiales de stand-up, de los cuales este sería el segundo, pues la paltaforma también estrenó “Chris Rock Total Blackout The Tamborine” hace un par de años.

Todo esto sucedió antes del escándalo de los Premios Oscars, por lo que no se sabe si Chris Rock conversó nuevamente con Netflix para llegar a otro acuerdo económico, ya que lo sucedido con Will Smith sería motivo para mejorar la popularidad de la plataforma y para aumentar la audiencia de la misma.



Foto: Especial de Chris Rock. Fuente: Instagram @chrisrock

En el especial de Netflix, Chris Rock habló de la familia Pinkett Smith. "Ella lo lastimó mucho más de lo que él me lastimó a mí. Todos lo llamaron perr* y, ¿a quién golpeó? a mí", dijo como una de sus bromas.