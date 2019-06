Más hinchas de futbol que gente bancarizada

En México, sólo 41% de los mexicanos tiene un producto financiero, es decir, cerca de 54 millones de personas; sin embargo, si sumamos a la afición del América, Monterrey, Tigres, Guadalajara, Pumas, Atlas, Santos y Monarcas estamos hablando de 54 millones 853 mil 951 personas: hay más gente que grita “gol” que quienes están bancarizados.

¿Qué hace que la gente prefiera guardar el dinero bajo el colchón que en un producto financiero?

Quien haya ido a una sucursal para abrir una cuenta corriente en banca tradicional sabe que –al menos- le llevará cerca de dos horas, sin contar el traslado. Solo entrar, tomar un turno y esperar… y esperar… y esperar.

Después vienen los requisitos: identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio, referencias personales y si eres usuario extranjero, el trámite es todavía más complejo, porque no todos aceptan un pasaporte o una matrícula consular. En algunos casos, los montos mínimos de apertura pueden variar de 750 hasta tres mil pesos, dependiendo el producto.

Aún las opciones digitales de los bancos implican ir –necesariamente- a la sucursal o un número muy similar de requisitos.

Después vienen las comisiones, que para banca web o móvil, van de entre 3.50 a 5 pesos más IVA; un SPEI en ventanilla puede representar al usuario el pago de hasta 112 pesos más IVA.

La suma de todos estos obstáculos son suficientes para desanimar a quienes no están seguros de poder cumplir o mantener un saldo mínimo en una cuenta, quienes no tienen el tiempo para ir a una sucursal, la cual mantiene horarios específicos y con opciones limitadas en sábado, o saber que no están en posibilidad de recibir una atención personalizada y cercana como sí la tiene el 5% del sector sobre bancarizado del país.

Con la aprobación de la Ley FinTech, se abre también una forma distinta para acercarse al usuario. De hecho, la experiencia nos muestra que las franjas horarias preferidas por los usuarios para abrir una cuenta digital son los fines de semana o por la noche, después de trabajar, días y horas en los que antes hubiera sido impensable contar con un servicio financiero hace apenas 15 meses atrás.

Hay muchas razones para avanzar en la bancarización. Detrás de cada cuenta hay una persona con acceso a mayor seguridad en el manejo de su dinero: para pagar productos, servicios, hacer pagos. Saber que está mejor cuidado que si estuviera abajo del colchón, con la misma disponibilidad y sin pagarle comisiones.

El reto es avanzar para que sean cada vez más personas quienes tengan acceso a un producto financiero que quienes gritan “gol” en un estadio.

Fundador y CEO de Cuenca