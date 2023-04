"Va a ser muy difícil que tu aplicación resalte entre millones. Si lo quieres hacer como hobby está bien, pero no creo que llegue a ser muy importante" , le dijeron a David Montiel cuando presentó Beelinguapp , una aplicación para aprender idiomas gratis .

Texto: Elisa Villa Román

En esa ocasión, David se encontraba en una feria de emprendedores y ante este comentario sólo dio las gracias y no se desanimó. De hecho, continuó programando la app en sus ratos libres después de su trabajo en eBay, en Alemania; hasta que después de dos años, Beelinguapp consiguió un millón de usuarios de todo el mundo y la mejor calificación de todas las aplicaciones para aprender idiomas en la Play Store.

App mexicana conquista Europa

En los últimos 10 meses, Beelinguapp pasó de 85 mil descargas a más de un millón. Además fue considerada la mejor startup de Europa gracias a la participación de David en el concurso "The Pitch", en Londres.

La historia de Beelinguapp destaca porque su creador no gastó en mercadotecnia y en cambio, dejó que los usuarios la recomendaran por su calidad. Fueron esos mismos usuarios quienes solicitaron nuevos idiomas para la aplicación, la cual originalmente inició con la enseñanza de 10 lenguas pero hoy, cuenta con 13:

Inglés, alemán, español, portugués, francés, hindi, coreano, ruso, turco, chino, árabe, italiano y japonés.

App mexicana conquista Europa

Una de las últimas actualizaciones permite a los usuarios medir su conocimiento del idioma estudiado por medio de pequeños exámenes, además de competencias amistosas con otros usuarios por tener mejores calificaciones o leer más historias.

David sigue programando la app en su tiempo libre. Cuenta que gran parte de los colaboradores, sobre todo los programadores, son mexicanos, pues le gusta trabajar con ellos.

También explica que constituir Beelinguapp como una empresa en Alemania fue un proceso complicado. “El llevar 8 años en Alemania me ayudó mucho porque como ya tengo ciudadanía, no tuve que registrar una empresa como extranjero. La ventaja es que se te toma más en serio si estás buscando hacer alianzas, tener permisos y hasta para los impuestos, porque presentas una empresa, no sólo una persona con un producto”.

Hoy, la aplicación que alguna vez fue considerada un proyecto demasiado ambicioso, es considerada una de las mejores en su tipo y las recomendaciones de los usuarios y expertos lo avalan.

La aplicación se puede descargar de forma gratuita: Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.david.android.languageswitch

iOS: https://itunes.apple.com/us/app/beelinguapp-language-audiobook/id1225056371?mt=8