“Una hazaña”, el universo captado por el James Web

Calificadas como una “hazaña extraordinaria” por la astrónoma Julieta Fierro, y como un “hito enorme” y “la punta del gran iceberg”, por el astrónomo José Franco, las imágenes de galaxias, nebulosas, espectros y exoplanetas capturadas por el Telescopio Espacial James Webb que ayer dio a conocer la NASA, representan un hecho sólo comparable con aquella primera vez en que Galileo observó el cielo nocturno a través de un telescopio, tal como afirma Pepe Franco, o equiparable a las primeras imágenes que se conocieron del Telescopio Hubble, como apunta Julieta Fierro.

“Montañas” y “valles” salpicados de estrellas brillantes que es en realidad el borde de una región cercana y joven donde se forman estrellas, llamada NGC 3324, en la nebulosa de Carina; el quinteto de Stephan, una agrupación visual de cinco galaxias (la imagen más grande de Webb hasta la fecha) que cubre aproximadamente una quinta parte del diámetro de la Luna; la nebulosa planetaria, catalogada como NGC 3132 y conocida informalmente como la Nebulosa del Anillo del Sur, que está a unos 2 mil 500 años luz de distancia; la atmósfera de un planeta fuera de nuestro sistema solar que contiene información sobre la composición de una atmósfera planetaria a mil 150 años luz de distancia y con señales de agua. Así como el espectro del exoplaneta WASP-96 b, que ha captado la señal inconfundible del agua; y la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha en el cúmulo de galaxias SMACS 0723 que está repleto de miles de galaxias, incluidos los objetos más tenues jamás observados en el infrarrojo, son las primeras imágenes que ha mostrado el Telescopio Espacial James Webb que fueron presentadas por la NASA.

“¿Qué marcará este primer atisbo al espacio desde el James Webb? no hay respuesta, todo se irá construyendo a lo largo del tiempo. Cuando fue lanzado el Hubble, a principios de la década de los 90, uno no tenía la menor idea de todo lo que venía con ese telescopio; en este momento estamos en las primeras imágenes y todo lo que viene no sabemos qué va a ser, pero sí sabemos que va a ser espectacular y que vamos a aprender muchísimo de nuestro Universo”, afirma el astrónomo José Franco, quien asegura que esta primera mirada a las imágenes del Webb es “la punta del iceberg de todo lo que se viene. Viene una avalancha de cosas muy emocionantes”.

Sobre las primeras imágenes del que hasta ahora es el telescopio más grande y avanzado en el espacio impulsado por la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA) y la canadiense (CSA) —que estudiará el universo primitivo, la evolución de las galaxias, el ciclo de vida de las estrellas y la existencia y composición de otros mundos—, la doctora Julieta Fierro asegura que es una gran hazaña, pues va a llevar cosas extraordinarias.

“Este telescopio se hizo con la finalidad de buscar vida extraterrestre y ver a los objetos más alejados, pero va a haber un montón de cosas insospechadas que vamos a encontrar. Eso va a ser maravilloso. Dentro de 10 años vamos a ver mejoras tecnológicas en nuestra vida diaria gracias a toda la tecnología que se hizo para lograr esta hazaña extraordinaria. Las comunicaciones van a mejorar, las protecciones, los paneles solares, las ciencias limpias, las computadoras, todos los materiales”.



M. Pedoussaut. ESA. AP

Foto de diciembre pasado del telescopio James Webb sujetado al cohete Ariane 5.



Máquina del tiempo

El Telescopio Espacial James Webb fue lanzado al pasado 25 de diciembre y está ubicado a 1.5 millones de kilómetros. Tiene la característica de observar en el espectro infrarrojo, que antes no era posible; incluso objetos como las nebulosas del Quinteto de Stephan, las nebulosas de Carina y del Anillo del Sur, que ya eran conocidos, hoy se observan de manera impresionante.

Está formado por un parasol del tamaño de una cancha de tenis y un gran espejo de 18 fragmentos hexagonales bañados en oro; tiene la capacidad de ver desde los exoplanetas vecinos hasta las galaxias más lejanas del universo primitivo al grado que es una especie de máquina del tiempo que será capaz de captar la luz emitida poco antes del Big Bang.

El pasado lunes, el presidente de EU, Joe Biden, se adelantó y presentó la primera imagen a todo color tomada por el telescopio espacial, que es sin duda el mayor observatorio astronómico jamás lanzado al espacio. “Hoy es un día histórico”, dijo al exhibir la imagen infrarroja más profunda del universo, que muestra el cúmulo de galaxias SMACS 0723, pero la presentación de ayer fue un evento mundial fascinante y una enorme hazaña para la humanidad.

Pepe Franco asegura que estas imágenes conocidas son gracias a que el telescopio está más allá de la Luna, y en una ubicación que lo tiene en la parte de atrás del Sol y la Tierra, “no molesta, no perturba las observaciones y las imágenes que hemos visto, en el caso del Campo profundo es una imagen que nos muestra un cúmulo de galaxias que están como a 5 mil millones años luz de nosotros, pero que las masas de los componentes de esos cúmulos actúan como si fueran lentes gravitacionales y nos permiten ver galaxias que están más allá, atrás de donde están estas galaxias y de hecho una de estas galaxias que aparece en la imagen es una galaxia que está a 13 mil millones de años luz de nosotros y es una galaxia en donde se pueden observar líneas no solamente de hidrógeno sino también de oxígeno”, afirma.

Esta galaxia, dice Franco, se formó en épocas muy tempranas de la evolución del Universo, por lo que cada uno de los detalles de esa imagen “nos dice mucho de lo que ha pasado en la historia del Universo”, apunta Franco, quien también describe el espectro que fue tomado a un planeta gaseoso, lo que muestra que la atmósfera de ese planeta tiene vapor de agua, “es un hito poder conocer y saber que hay planetas que tienen atmósferas con agua, lo cual es un elemento primordial para que haya vida”.

El agua es también para la astrónoma Julieta Fierro una gran noticia. “Se descubrió agua en la atmósfera del planeta WASP-96b; uno de los sitios donde se quiere buscar vida extraterrestre es en lugares donde haya agua, porque en el planeta donde haya agua, hay vida, sea debajo del hielo, en las microgotas de los desiertos hay vida, ese es otro gran descubrimiento”.

La doctora Fierro dice que la otra imagen es importantísima, de ver al pasado, “la luz de los objetos muy alejados tarda mucho tiempo en llegar, o sea la luz del Sol tarda ocho minutos y la de la estrella más cercana, cuatro horas; y las de las galaxias, millones de años, pero hay galaxias que están tan lejos que no hemos podido analizar su luz”.

Ambos astrónomos reiteran que lo que estamos mirando siempre es el pasado, porque a la luz le toma un cierto tiempo el llegar a la Tierra, entonces la galaxia que está a 13 mil millones de años luz de la Tierra la estamos viendo cómo era hace 13 mil millones de años, dice Franco, quien agrega, “estamos viendo definitivamente el pasado pero a lo que va es que el trabajo a futuro con las imágenes y los espectros que nos brinda este telescopio es una caja que apenas se está abriendo y no sabemos qué es lo que va a contener”.

La doctora Julieta Fierro insiste en lo importante de una de las imágenes que detectó el James Webb, donde se ve el lente gravitacional de una galaxia que nunca se había visto, un objeto muy alejado, “así es que estamos haciendo eso que quieren, ver al pasado, ver la luz de esos objetos muy distantes, se pudo ver, además se descubrió una galaxia nueva por el efecto de lente gravitacional”.

Franco apunta que ante estas imágenes del Webb somos como niños que estamos fascinados mirando algo nuevo. “Esto es comparable con lo que descubrió Galileo cuando vio por primera vez el cielo nocturno con un telescopio y es comparable con lo que se ha descubierto con cada uno de los grandes telescopios que se han construido, y es comparable con lo que aprendimos y con lo que vimos con el telescopio Hubble, entonces a cada paso se ha ido ampliando el panorama y la complejidad con la cual estamos aprendiendo las cosas, y la profundidad con la que estamos entendiendo cómo ha evolucionado nuestro Universo y eso es maravilloso. En la aventura del ser humano a lo largo de la historia, este es un punto culminante y maravilloso”.

Esa es la fascinación que subyuga a Julieta Fierro, “es decir, vamos a poder estudiar cómo va a ser el futuro del Sol con más detalle, con un tiempo de 4 mil 500 millones de años, veremos la atmósfera, su espacio y cómo va a ser, y también podremos ver una cuna de formación estelar con mucho detalle. Eso es lo que significa para el futuro. Este telescopio se hizo con la finalidad de buscar vida extraterrestre y ver a los objetos más alejados, pero va a haber un montón de cosas insospechadas que vamos a encontrar. Eso va a ser maravilloso”.

Sin duda el de ayer es un día histórico de un telescopio planeado hace 30 años, que empezó a diseñarse hace 25, y tuvo que rehacer su diseño porque la tecnología cambió hace 15 años, que enfrentó retos y los superó “y después descubrieron nuevos planetas y dijeron ‘este telescopio no sólo puede ser para los objetos más lejanos sino también para ver planetas’, y se volvió a cambiar el diseño; llevamos en esto 30 años, y por eso la primera persona que explicó los hallazgos era un viejito como yo, porque él lleva en esto 30 años y lo logró”, dice Fierro.

Para Franco claro que es un día histórico, sobre todo que el presidente de un país se tome esto tan en serio y empuje la ciencia de una forma tan decidida “algo inusual en la mayor parte de los mandatarios del mundo, sobre todo los mandatarios de nuestra querida y muy lastimada Latinoamérica”.

