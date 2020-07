¿Se ha vuelto el cubrebocas una barrera para la interacción social?

Para las personas, el uso de cubrebocas ha representado más que una medida de prevención de contagios de Covid-19, pues ha resultado ser una barrera para el lenguaje y una clase de “distanciamiento psicológico”. Además ha provocado que la gente se pregunte los efectos que este puede traer a la interacción social.

De acuerdo con la psiquiatra Susana Medina Loera, gran parte de la comunicación sucede a nivel visual, con el lenguaje no verbal, “si (nosotros) tenemos la mitad de la cara tapada ciertas expresiones faciales, como las sonrisas, se van a ver cubiertas y entonces puede haber dificultad para saber si la persona que está hablando está enojada o contenta, y reaccionar ante el lenguaje no verbal al que estamos acostumbrados”.

En este sentido la psicóloga Nadia Rodríguez plantea dos escenarios para el uso de cubrebocas, pues no es igual para aquellos que sufren ansiedad relacionada con la interacción con las personas, “a ellos les vendrá bien esta medida, porque no tienen que saludar de beso, ni hacer aquello que les costaba trabajo; pero también podría generar que se sientan más en riesgo, porque el cubrebocas es una señal de ello”.

Por el contrario para aquellos que son más sociables, resulta difícil portar el cubrebocas pues, más allá de ser una medida para evitar contagios, “puede representar un distanciamiento psicológico”, mismo que les impide tener un referente de en qué clase de situación se encuentran, si es agradable o no.

Nadia expresa que su uso podría implicar para algunos el relajamiento de otras medidas preventivas. “Si yo veo que todos están usando cubrebocas y yo no lo uso, en cierto sentido no me parece estar en riesgo, ya que los demás se cuidan de no contagiarme a mí y de que yo no los contagie”.

Aunado a los efectos que tiene el cubrebocas a nivel no verbal, la Doctora Susana afirma que puede llegar a generar conflictos al hablar. “Al tener la boca tapada podemos tener problemas de comunicación verbal, puede no escucharse bien lo que decimos o puede llegar a no entenderse” dice, sin embargo menciona que esto se soluciona aclarando aquello que llegue a perderse por el uso del cubrebocas.

Para Nadia la población debe adaptarse a ver a las personas con cubrebocas o careta, pues estas barreras implican más que cubrirse el rostro, “ahora mantenerse alejado es un acto de responsabilidad y de cuidado hacia el otro” afirma.

Lo cierto es que sin importar las barreras psicológicas o de lenguaje que puedan surgir al portar el cubrebocas, los especialistas recomiendan su uso.

