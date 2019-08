¿Qué pasa con la Olimpiada Mexicana de Matemáticas?

Ayer, la Olimpiada Mexicana de Matemáticas (OMM) aseguró que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) les retirará el apoyo para el segundo semestre del año.

"No apoyo para la IMC en Sudáfrica, no lo hará para la XXXIV Olimpiada Iberoamericana de Matemáticas ni para el 33 Concurso Nacional de la OMM, la primera vez que no apoya en más de 15 años (sic)", indicó ayer a través de redes sociales.

La OMM criticó que "no importan los resultados de los niños este año (y de los últimos años) en competencias internacionales", ni el alcance que tienen en los alumnos.

"La falta de apoyo desde el gobierno federal compromete el trabajo que por más de 30 años ha hecho la OMM en conjunto con la Sociedad Matemática Mexicana y pone en riesgo la participación de México en las olimpiadas internacionales del 2020", fustigó ayer.

SIGUE EL APOYO: AMLO

Sin embargo, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador negó hoy que su gobierno haya retirado el apoyo a la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y aseguró que apoya "como nunca" a la ciencia y la tecnología.

"Son nuestros adversarios que se la pasan inventando cosas (...), habrá fondos suficentes, ya hasta me da flojera, no hay ningún problema, no se van a quedar sin recursos", dijo en su conferencia de prensa matutina.

"Al contrario -agregó-, hace poco nos pidieron apoyo para participar en un seminario internacional que se llevó a cabo en China para jóvenes talentos. Le pedí ayuda a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT)".

El mandatario reiteró que "se está ayudando mucho, como nunca, a la ciencia, la tecnología y la educación, lo que pasa es que hay inconformidad con los que manejaban todos estos programas".

Afirmó que era un tinglado burocrático que se fue creando y todo el apoyo se quedaba en estas instituciones. "Ahora ya no se entregan esos fondos a todas estas oficinas y se apoya de manera directa", señaló.

Con información de Notimex

cg