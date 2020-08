Christian Nodal da pastelazo a Belinda por su cumpleaños

No hay día que Belinda y Christian Nodal estén alejados de los reflectores por su amor. Entre la revelación de su relación, los comentarios que se hacen en sus fotografías y una polémica porque presuntamente se habían dejado de seguir, ahora se suma la forma en que pasaron juntos el cumpleaños de la intérprete de "Bella traición".

Y tras los comentarios que hablaban sobre un enfriamiento en el romance entre los coach de La Voz, ellos demostraron que eso no es, pues ambos estuvieron muy juntitos en el cumpleaños número 28 de la también actriz.

En medio de la noche, metidos en una alberca, es como los enamorados decidieron sacar el pastel y realizar la tradicional mordida para la buena suerte. Sin embargo, aunque Belinda ya la había dado, e incluso había besado en la boca a Nodal, fue él quien aprovechó un momento de descuido de la joven y la aventó al pastel para que su rostro quedara lleno de crema.

Ammbos compartieron el video del momento a través de sus historias de Instagram, uno de los momentos más íntimos que ha compartido la estrella de telenovelas infantiles como "Amigos x siempre" y "Cómplices al rescate".

El que se mostró más conmovido con su mensaje fue Chrsitian Nodal, quien escribió: "¡Feliz cumpleaños, mi vida! Te amo. Ojalá que Dios y la vida me conceda estar siempre en cada uno de ellos pa disfrutarte y siempre ver crecer a esa gran mujer que eres. Te deseo todas las bendiciones y lo mejor de este mundo porque te lo mereces".

Por su parte, ella escribió "¡Te amo, mi loquito! ¡Gracias por mi primer cumple juntos!".

Han pasado poco más de 10 días que se dio a conocer la relación amorosa que hay entre Belinda y Christian Nodal, causando aún mayor sorpresa que al poco tiempo de circular la información e imágenes del romance que tenían ellos mismos salieron a confirmarlo.

Otro de los puntos por los cuales sus fans han dicho que la cantante está muy enamorada es porque ella misma salió a hablar por primera vez ante las cámaras de los medios sobre su sentir junto a Nodal, quien es siete años menor que ella.

Justamente ha sido el cantante de "Adiós amor" y "De los besos que te di" quien se ha mostrado más abierto en sus redes sociales, además que fue el primero en publicar una imagen donde dio a conocer que todo iba viento en popa.

"Lo inesperado no necesita explicaciones. Todo lo que sé es que con esa alma tan única, bella, loca y pura que tienes me robaste el te amo más grande de mi vida y me pusiste a creer hasta en los pa siempre", escribió en su publicación de Instagram.



Algunos seguidores de la relación han creído en el amor que hay en la pareja, pero otros han acusado que se trata de “publicidad”, sobre lo cual tanto Christian como Belinda han salido a negar e incluso a burlarse.

La pareja incluso ha pensado en vivir junta, ya fuere en la Ciudad de México o algún otro lugar.

nrv