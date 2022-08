Caso Murillo Karam, “prueba de fuego para el Poder Judicial”: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, aseveró que la resolución del caso del ex procurador general de la república, Jesús Murillo Karam, creador de la llamada “verdad histórica” en el caso Ayotzinapa, constituirá una prueba de fuego para el juez de control y el Poder Judicial de la Federación.

“Es una prueba de fuego por la que atravesará el juez de control, y es una oportunidad para que la justicia realmente no admita presión”, dijo en rueda de prensa en la sede del Senado.

Indicó que México “no merece una justicia selectiva y de guillotina” y lamentó el clima de linchamiento generado en el caso de la detención de Murillo Karam.

“México no merece una justicia selectiva, México no merece una justicia de guillotina, y tenemos que tener confianza en la autonomía de los órganos jurisdiccionales, por eso es una prueba de fuego para el juez de control”, subrayó el coordinador de Morena.

Expuso que será difícil que la Fiscalía General de la República logre sostener todas las acusaciones en contra del ex procurador. “No es fácil acreditar las conductas tal y como están planteadas, no conozco todas las pruebas, por las que he visto no lo sé, parecieran ser insuficientes”, consideró Monreal Ávila.

“No es fácil por el ambiente que se ha desatado en los medios de comunicación, en las redes, porque hay un clima de linchamiento previo sin haber sido escuchado el juicio. La presunción de inocencia y el debido proceso son principios constitucionales, la base del sistema penal mexicano, si este se altera nada tenemos que hacer”, argumentó.



Asimismo, se refirió al cambio de medida cautelar que le permitió a Rosario Robles salir del penal de Santa Martha Acatitla, consideró que esta medida debe ser extensiva para todas las personas que lleven más de dos años en prisión preventiva oficiosa.

“Para mí, Rosario Robles no representa un peligro social, tampoco creo que se fugue, se dé a la fuga y por su familia puedo decir, coincido con su medida cautelar dado que llevaba más de dos años con prisión preventiva oficiosa sin sentencia”, agregó.

Dijo que se debería extenderse esa medida cautelar para todos los hombres y mujeres que están en las mismas condiciones en las cárceles del país.

En otro tema, reiteró que él no atacará al presidente Andrés Manuel López Obrador, como estrategia para crecer entre la militancia del partido en sus aspiraciones por la candidatura presidencial de Morena.



Aceptó el derecho que tiene el presidente de invitar y hablar de las “corcholatas” que él desee, pero por esto no ha habido “piso parejo”. Sin embargo, se pronunció por no ahondar en la confrontación ni en la división, porque lo que requiere México es un ánimo conciliador.

“Yo me siento tranquilo, me siento con mucho ánimo, entusiasmo, porque a veces las ausencias son más notables y las ausencias justificadas son más significativas, entonces yo estoy luchando a la buena y no voy a crecer con la militancia si yo ataco al presidente. He decidido defender al presidente y defender las políticas públicas implementadas y ahora confirmadas en la Constitución y en leyes que hemos aprobado”.

Monreal se encomendó a Dios y al Santo Niño de Atocha, que es grande, para que le “empareje el piso” en sus aspiraciones presidenciales de cara al 2024.

rcr