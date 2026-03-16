La economía mexicana podría tener un mejor desempeño en este 2026 frente al año previo, impulsada por una mayor certidumbre en materia de comercio exterior y por el dinamismo del consumo interno, aseguró Eduardo Osuna, director general de BBVA México.

En entrevista con EL UNIVERSAL, realizada a principios de marzo con motivo de la Convención Bancaria que comienza este miércoles en Cancún, el banquero consideró que el proceso rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) arroja señales positivas.

Si se considera también el plan de infraestructura anunciado por el gobierno federal hace unas semanas, se podría detonar una recuperación en la inversión y en el flujo de crédito durante el presente año, a pesar del entorno geopolítico actual.

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“México tiene un componente de consumo interno muy importante en términos de crecimiento de la economía, y ahí es donde estamos viendo una mejoría. Está claro que la integración de México y toda Norteamérica es tan fuerte que es muy difícil que la veamos echarse para atrás”, destacó el directivo.

“Tenemos que ir a un proceso de mayor integración y, en estos temas geopolíticos que están ocurriendo, y en materia de seguridad, lo único que deja claro es que tenemos que trabajar de una forma mucho más coordinada”.

Osuna resaltó que el gobierno federal tiene un verdadero cambio en su estrategia de combate a la inseguridad que ha comenzado a generar resultados, lo cual quedó de manifiesto con el operativo realizado el pasado 22 de febrero, en el cual se abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera, El Mencho.

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“Hay que aplaudir ese cambio, porque una de las cosas que es más relevante es que una autoridad, un gobierno, les dé a los ciudadanos seguridad física y jurídica”, enfatizó.

“Estos eventos que estamos viendo son bien importantes justo en la lucha frontal contra el combate a los cárteles. Sí vimos un cambio importante prácticamente en los últimos 14 o 15 meses”, mencionó el ejecutivo.

En ese entorno, explicó que, a nivel regional, clientes e inversionistas muestran diferentes matices respecto a la recuperación que se espera en diferentes industrias; no obstante, hay confianza en acelerar proyectos productivos de cara a los planes de infraestructura que se ejecutarán desde el gobierno federal.

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“Veo una mejor expectativa del año, entre otras cosas, porque sí tenemos más claridad de dónde estamos parados. Hay muchos temas que resolver, pero sí estamos esperando un mejor desempeño, en términos de inversión y, por lo tanto, en términos de flujo de crédito”, dijo.

Plan contra el flujo de efectivo

Osuna comentó que uno de los ejes centrales para los próximos años será la digitalización de la economía, esfuerzo en el que el gobierno y el sector financiero del país trabajan de manera conjunta, en aras de definir una estrategia más agresiva y, con ella, disminuir el uso de efectivo e impulsar los pagos mediante vías electrónicas en servicios ampliamente utilizados en el país.

“Sí viene algo fuerte, hay que copiar algunas buenas prácticas que han ocurrido en otros países. Por un lado, debes tener los productos, la tecnología, los incentivos en positivo para que esto ocurra, pero hay gente que no quiere digitalizarse porque no quiere trazabilidad”, explicó el directivo de BBVA.

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“Lo que haces es poner medidas que obligan hasta cierto punto a que todo el mundo empiece a utilizar estas carreteras. Por ejemplo, los pagos y cobros de los tres niveles de gobierno deberían de ser todos en digital. Pero no solamente eso: dispersar los programas sociales, pago a proveedores, pago a mis empleados a través de medios completamente digitales”, continuó.

El pasado 24 de febrero, EL UNIVERSAL adelantó que, como parte de la estrategia para disminuir el uso de efectivo en el país, se anunciará en los próximos días un plan para concretar un mayor uso de pagos digitales en gasolineras y casetas.

De acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM), el plan requiere como primer paso la homologación de las reglas de operación de las plataformas Cobro Digital (CoDi) y Dinero Móvil (DiMo) por parte del Banco de México, para que tengan un mayor uso y adopción por parte de bancos y otros integrantes del sistema financiero del país, siendo más sencillas y amigables para toda la población.

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Se espera que el banco central defina a la brevedad las reglas técnicas para facilitar el uso de ambas plataformas, las cuales son relativamente desconocidas en México y, en consecuencia, se sigue favoreciendo el uso de efectivo.

Osuna dijo que el uso de monedas y billetes seguirá existiendo en la economía mexicana, pero estimó que una reducción acelerada de su uso traería beneficios en aspectos como eficiencia, seguridad y crecimiento económico, mientras que se trabaja con el banco central mexicano en impulsar mejoras en las plataformas DiMo y CoDi.