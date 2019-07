Un refugio para exhacendarios

Nos dicen que, harto de las trampas de la burocracia, Carlos Urzúa regresó, otra vez, a la academia. Además, se repitió la historia de cuando dejó la Secretaría de Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México, en medio del escándalo que generó su antecesor, Gustavo Ponce, acusado de lavado de dinero por sus relaciones con el empresario Carlos Ahumada y su afición a los casinos de Las Vegas. A tres días su renuncia, el Tec de Monterrey le abrió nuevamente las puertas en pleno periodo de vacaciones para que vuelva a dar clases y se integre como investigador, lo que nos cuentan que es lo que más le gusta. La institución educativa ha sido refugio de otros exfuncionarios de Hacienda como Fernando Aportela, exsubsecretario del ramo en el sexenio pasado y tras la renuncia de Luis Videgaray. También está ahí, en la Escuela de Negocios, Osvaldo Santín, quien fuera jefe del SAT durante el último tramo de la administración anterior.



SAT advierte desde lo oscurito

Los apagones en la Península de Yucatán ocurren a diario, y ayer le tocó ser víctima de uno a la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, durante su ponencia en el Congreso Nacional de Agentes Aduanales, cuando de pronto se fue la luz. Nos reportan que la energía se restableció algunos instantes después. En su discurso, urgió a los agentes aduanales a apoyar al gobierno a convencer a aquellas empresas que no tienen una sana contabilidad, para que corrijan el camino. En otras palabras, les recomendó que enderecen su contabilidad y se acerquen al SAT. Del incidente de la luz, mejor ni se habló, nos relatan, pues la escasez de gas natural en la península es de tal magnitud que se ha tenido que recurrir a otros combustibles para generar. Mientras no se solucione el retraso en el permiso de operación del gasoducto Texas-Tuxpan no se podrá atender adecuadamente esa situación, nos comentan.

Por fin: promoción turística

Finalmente, el gobierno saldrá a buscar turistas en los mercados internacionales, a través de las embajadas y consulados de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que encabeza Marcelo Ebrard, quien instaló ayer con Miguel Torruco, titular de Turismo, el Consejo de Diplomacia Turística. Esa instancia busca integrar al gobierno con la iniciativa privada para que trabajen juntos en promover México en el extranjero. Nos dicen que este consejo tratará de hacer el trabajo del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), organismo que está en proceso de liquidación por orden presidencial hace siete meses. Desde entonces, los empresarios claman a gritos que haya publicidad para que lleguen más viajeros, porque no están pudiendo llenar los cuartos de hotel disponibles y hubo que reducir tarifas de último momento. Nos comentan que el gobierno está reconociendo la importancia del turismo, pero se espera que junto con la iniciativa privada impida que la actividad se siga hundiendo, como lo ponen en evidencia las cifras.

OCDE señala problemas añejos

Nos cuentan que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de José Angel Gurría, emitió el reporte Apuesta por el Crecimiento 2019, el cual arroja que México sigue arrastrando problemas por décadas, pues es el país con la mayor brecha de PIB per cápita con respecto a las economías de la mitad más alta de los países OCDE, como resultado de un bajo nivel de productividad. Además, los compatriotas son los que más laboran respecto a otros países de la OCDE y, si bien la pobreza ha disminuido, los niveles de marginación se mantienen altos. Hay significativas desigualdades que persisten en el ingreso y bienestar, así como en la desigualdad en oportunidades de trabajo, acceso a vivienda y educación, señala el organismo internacional. Otro reto es el aumento de la informalidad, factor que genera más desigualdad y pobreza.