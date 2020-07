Sistema eléctrico, en riesgo de colapso

El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), encargado de la operación del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), alertó que sus redes de comunicación clave pueden caerse y causar fallas en plantas generadoras, subestaciones, en el centro de control de distribución y falta de coordinación entre los participantes del mercado, incluyendo a CFE y generadores privados —eólicos, fotovoltaicos, independientes y autoabastecedores.

En un documento interno, el centro reconoce que la infraestructura de comunicaciones actual que soporta servicios de voz y datos “ya no permite dar el servicio con la capacidad y calidad comprometidos, pues presenta fallas [que no se detallan por razones de seguridad] cada vez de mayor intensidad por la obsolescencia de los equipos y falta de refacciones que ya no se encuentran en el mercado, por la evolución de la tecnología en la que cada año salen nuevos sistemas con mejores funcionalidades y a menor precio”.

Dichas fallas, agrega en el análisis Costo-eficiencia del programa modernización y ampliación de equipo de redes de comunicaciones del Centro Nacional de Control de Energía 2021, que entregó a la Secretaría de Hacienda, “tienen un efecto directo en la operación de los procesos clave del centro, ya que puede afectar las comunicaciones de datos entre las diferentes gerencias de control que conforman el organismo o con los participantes del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM).

Actualmente, el control de la operación del SEN y la operación del MEM se ejecutan desde el Centro Nacional (Cenal), cuyas instalaciones estratégicas se ubican en la Ciudad de México.

Paralelamente, el Cenace cuenta con un Centro Nacional de Control de Energía Alterno (Cenalte), ubicado en la ciudad de Puebla, Puebla, diseñado para asumir, en casos de una eventualidad o en circunstancias de fuerza mayor, las funciones en tiempo real que se realiza a través de sus ocho Gerencias de Control Regional (GCR).

De acuerdo con el documento obtenido por EL UNIVERSAL, las fallas de comunicación podrían extenderse a los participantes del mercado: 182 en total al 31 de mayo, de los cuales 115 ya operan bajo la modalidad de generadores, suministradores de servicios calificados, comercializadores no suministradores, generadores de intermediación, suministrador de servicios básicos y usuarios calificados. Entre ellos la CFE.

El organismo alerta que las fallas en servicios de voz pueden redundar en falta de coordinación de los operadores del SEN con los operadores de plantas de generación, subestaciones, el Centro de Control de Distribución y, en general, con privados participantes.

Reemplazo de equipo

El organismo considera que deben reemplazarse, a partir de 2021, los equipos que proveen la comunicación del centro —infraestructura de red y comunicación— “para asegurar la continuidad confiable de la operación de la infraestructura”.

De no hacerlo, advierte, “se corre el riesgo de saturación que impida que el centro cumpla con las funciones encomendadas”.

Solicita la compra de 246 equipos de comunicaciones de red con un costo total de 517.1 millones de pesos que serán incorporados a partir del presupuesto para el próximo año y hasta 2023.

La solicitud de recursos permitiría, detalla el centro, renovar la arquitectura física de las redes de datos y voz que permita el aprovisionamiento de los servicios para atender oportunamente las exigencias que representa el seguimiento y atención a los servicios que demanda.