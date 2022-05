SAT ¿Qué pasa si no obtengo la constancia fiscal?

La Constancia de Situación Fiscal o constancia de RFC como se le conoce, es un documento que contiene todos los datos del contribuyente.



Muchos se han preguntado qué pasa si no la obtienen y tienen dudas sobre si serán acreedores de alguna multa o sanción por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT) o si le van a dejar de pagar su quincena.



No hay ninguna multa o sanción para los trabajadores, porque es un requisito que sirve para cumplir con un trámite administrativo para el correcto timbrado de la nómina.

Es parte del nuevo procedimiento para el llenado de los recibos para el pago de sueldos y salarios bajo la nueva versión 4.0 de las facturas electrónicas o comprobante fiscal digital por internet (CFDI) que será obligatorio a partir del primero de julio del 2022.



Los cambios entraron en vigor desde enero del 2022 como parte del paquete fiscal aprobado por el Congreso de la Unión, pero existe un periodo de transición en el cual conviven tanto la versión 3.3 y la 4.0 hasta el 30 de junio próximo.



Para los CFDI con la versión 4.0 es obligatorio poner los datos del emisor y receptor de la factura con nombre y código postal del domicilio fiscal, e incluyen a los recibos de nómina.

NO PUEDEN RETENER EL SALARIO



El documento se tiene que entregar a las áreas de recursos humanos de las empresas para la certificación fiscal digital en el recibo del pago del salario de los trabajadores con los datos correctos y actualizados.

Fiscalistas afirman que va contra la Ley del Trabajo que el patrón retenga el salario si no entregas la Constancia Fiscal antes del 30 de junio próximo, no es una causal de suspensión de pago de retribución por los servicios prestados.



Las consecuencias, más bien recaen en el patrón porque no podrá hacer deducible de impuestos su nómina.

Cualquier dato erróneo o no actualizado que ponga en el recibo de uno de sus empleados, será rechazado de inmediato con la nueva versión 4.0 del CFDI de nómina.