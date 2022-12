Reservan datos de hachicoleo por seguridad nacional

El Comité de Transparencia de Petróleos Mexicanos (Pemex) decidió clasificar como reserva parcial por cinco años la base de datos de tomas clandestinas por evento, fecha, estado, municipio y poblado de enero de 2009 a agosto de 2022, bajo razones de seguridad nacional.

En el acuerdo CT 24.37.O.22, con fecha del 6 de octubre, el comité consideró que proporcionar información sobre cuáles son los ductos donde se detecta la mayor cantidad de tomas clandestinas —solicitada por un particular— “causaría un serio perjuicio en cuanto a la seguridad nacional de las instalaciones estratégicas de esta empresa y la seguridad de las personas”.

Añadió que la información guarda relación con las estrategias implementadas para combatir el huachicoleo, “ilícito que se ha convertido en los últimos años en una de las principales fuentes de ingresos de las organizaciones criminales en el país; la ordeña de ductos de Pemex ha generado pérdidas económicas a esta empresa productiva del Estado y a sus subsidiarias, por tal motivo, ha sido necesario el desarrollo de una serie de estrategias que ayuden a reducir al mínimo dicho delito, para que los recursos de la nación no terminen en las arcas de las organizaciones criminales”.

Leer también: Bancos quieren más preventas de conciertos

El nivel de detalle “resulta información reservada, pues al divulgarse se vulneraría la seguridad de las instalaciones estratégicas, los sistemas de ductos y la integridad del personal que desarrolla funciones operativas, ya que accederían a la ubicación y características de la infraestructura de Pemex, lo que implicaría riesgos, ya que de caer esta información en manos de miembros de la delincuencia organizada pondría en riesgo el ser agredidos en su persona o en los vehículos oficiales, ya sea con armas de fuego, explosivos o motines donde pueda suscitarse la comisión de otros delitos como el robo, la extorsión, etcétera”.

Para Luis Miguel Labardini, socio de Marcos y Asociados Consultoría Energética, es valido el argumento para reservar la información, “porque las localizaciones de las perforaciones ilegales y la forma como han sido descubiertas y eliminadas pueden considerarse asunto de seguridad nacional”.

No obstante, opinó que la decisión puede verse desde dos ángulos y “no me gustaría pensar que la lucha antihuachicol no ha sido tan exitosa como se presenta y una forma de oscurecer la información sea clasificándola como reservada”.

Por un lado, el argumento es válido, pero por otro se necesita más transparencia para saber cuánto pesa el problema del huachicoleo en las finanzas de Pemex, “porque no creo que sea mínimo el problema”, señaló a EL UNIVERSAL.

Consultado al respecto, Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero profesional de la petrolera y expresidente de los comités de Estrategia e Inversiones de las subsidiarias Pemex Gas y Pemex Petroquímica y de Desarrollo e Investigación Tecnológica de 2009 a 2015, expuso que es excesiva la decisión de reservar este tipo de información, que por años ha sido pública.

“Me parece una exageración, porque lo que han venido proporcionando son estadísticas y los lugares de mayor incidencia… Por supuesto no ponen ‘venga a perforar por aquí’ y me parece inaudito, porque nadie en su sano juicio va a proporcionar la localización exacta de las tomas, las coordenadas, porque eso sí puede afectar la seguridad nacional”, explicó.

En general, “al menos en el tiempo en que el participe [en el consejo], se daba información de cuántas tomas hubo, el volumen estimado y la ubicación por estados y, en algunos casos, por municipios, pero eso es todo y así venía siendo”, dijo.

“Incluso, hoy hacen estimaciones de volumen y de ahorros para explicar los resultados en materia de combate al huachicol, y hay que reconocer que si bien el problema persiste, más en tiempos altos de los precios de los combustibles, es ahora de magnitud inferior a sexenios anteriores, entonces por eso creo que es un exceso. Ahora estamos hablando de miles de barriles, cuando antes era de decenas de miles de barriles”, subrayó.

El comité parte de que los responsables de esta actividad ilícita “suelen ser, en la mayor parte de los casos, células del crimen organizado que han generado alianzas con los pobladores locales, quienes a cambio de una remuneración económica se suman en la cadena de actividades delictivas, y si bien es cierto que con dicha información no alcanza para localizar el lugar exacto de la toma clandestina, también lo es que al proporcionar dichos datos se estaría acotando el radio de búsqueda y/o localización de éstas (...), favoreciendo la comisión de este ilícito”.

Es decir, agregó el comité, proporcionar la información “sería equiparable a orientar a los grupos criminales a la detección de puntos o blancos en los que sería más accesible la colocación de una nueva toma clandestina, lo que representa un riesgo inminente”.