“La OMC no es neoliberal, sólo busca que funcione el mercado”: Jesús Seade

La Organización Mundial del Comercio (OMC) no es una instancia neoliberal, afirma el candidato mexicano a dirigirla y que forma parte de un gobierno crítico con este modelo económico.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Jesús Seade Kuri, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, explica que hay países integrantes que sí lo son y otros que no, pero lo importante es que no se debe confundir el libre mercado puro… “la OMC es una instancia que deja al mercado que funcione.

“Esto no quiere decir que alguien que estudió un doctorado o quien maneja instrumentos modernos para realizar su labor sea neoliberal... al neoliberal no le importa la pobreza, sino la concentración de la riqueza, y cree que lo único que importa es el crecimiento de las empresas y no de la economía en su conjunto”.

Comenta que quien se quede como director General de la organización tendrá el reto de lograr consensos para sacar a la OMC de la triple crisis que vive.

Dice que los desafíos están en el corto, mediano y largo plazos, como la falta de grandes consensos en temas de agricultura y subsidios, entre otros; la solución de controversias, piedra angular del organismo, en el cual su Órgano de Apelación no opera, y por último la pandemia del Covid-19.

Y añade: “No ha habido una negociación exitosa mayor. Ha habido negociaciones pequeñas como facilitación de comercio en los recientes 25 años. A eso le llamo empantanamiento de largo plazo”.

Seade explica que la decisión del gobierno mexicano de hacer cambios a las reglas en materia energética “no tiene nada que ver” en la carrera para dirigir el organismo.

“No voy a replicar políticas ni nada en particular, la situación comercial mundial es otra”.

Admite que pueden cuestionarlo por ello, como en su momento le sucedió al hoy director del organismo, Roberto Azevedo, quien como candidato a dirigir la OMC, en 2012, fue interrogado porque las políticas de Brasil eran conflictivas con el libre comercio.





La experiencia

Seade Kuri, quien fungió como negociador del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) del equipo de transición del presidente Andrés Manuel López Obrador, ofrece los conocimientos que le dio el ser de los fundadores del organismo multilateral y su capacidad para llegar a acuerdos.

“México ha presentado a una persona que tiene un historial fuerte, respecto a propiciar el diálogo para ayudar a que haya entendimientos y buscar consensos”, asegura el diplomático.

Seade Kuri, quien en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari fue embajador de México ante el Acuerdo General sobre Aranceles y Libre Comercio (GATT) y posteriormente director General adjunto de la OMC, comenta que a Roberto Azevedo le faltó suerte durante su mandato.

Aunque se comenta que la próxima dirigencia de la OMC le corresponde a un africano, luego del paso de representantes asiáticos, europeos y latinos, Seade considera que tiene posibilidades de llegar a conducir el organismo.

Descarta que el ser latinoamericano vaya a restarle posibilidades, pues dice que no hay reglas escritas ni no escritas que digan que como ya hubo un director general de la región, el siguiente tenga que ser de otro continente.