La obra de Banksy salta de los muros a un libro

Banksy dice que el arma más poderosa es un muro y sus editores en español de su libro biográfico, titulado simplemente Banksy, están complemente de acuerdo. “El que tuviera la audacia, la valentía y la posición ideológica y política tan arraigada como para seguirse arriesgando cuando ya no lo necesita es muy celebrable”, asegura Adriana Akal, la editora de Akal Ediciones que ha editado esta obra que “quiere decir quién es él sin decir quién es él”.

Este libro de Gianluca Marziani y Stefano Antonelli, traducido por Juan González-Castelao Martínez, es un amplio repaso a la vida, la obra y las ideas del artista más discutido de las últimas décadas, y es una de las obras con la cual la editorial española Akal celebra cinco décadas de vida, como afirma Adriana Akal en entrevista a propósito de este libro que parte de algunas preguntas: ¿Qué es realmente Banksy, un artista o un activista?, ¿cuál es su relación con el mercado? Y, sobre todo, ¿quién diablos es Banksy?

“La intención estaba clara, él quiere seguir siendo el personaje. Hay una frase que Banksy señala en una de las entrevistas: ‘Dicen que soy poco congruente porque me enriquezco de las obras particulares que vendo, no las de los muros’, pero yo digo, qué mejor manera de combatir al capitalismo, que combatirlo desde adentro”, apunta Akal, quien asegura que el valor de este artista de fama internacional es que se sigue arriesgando y dando la batalla.

“Cuando eres un desconocido te arriesgas, pero cuando ya realmente tienes fama internacional y sólo quieres seguir siendo el personaje y ya no la persona y lo mantienes a ultranza, eso me parece muy valiente, porque es ir a sitios donde te pueden descubrir y descubrir absolutamente todo”, dice Adriana Akal.

La editora afirma que hay gente que paga millones de euros y de dólares por obras que están criticando que ellos tengan esas obras, “en realidad lo poco congruente es que tú quieras tener una obra de alguien que está en contra de lo que tú representas. Creo que un poco el libro lo que hace es sacar la obra de Banksy que realmente tiene que ser pública”, y apunta por qué él no hace ese tipo de exposiciones cerradas, es porque “él quiere que su arte sea público”.

Akal dice que este libro de 240 páginas que lleva en portada la obra de la niña con el globo —la más icónica de Banksy—, es una forma de recopilarlo porque no se puede recopilar en un museo.

“Una de las cosas que también me gustan de él es que muchísimas personas en el mundo del arte no están de acuerdo con que a él se le considere un artista. Artista sí, pero que lo que hace no es del todo arte; pero yo creo que todo lo que te mueve y todo lo que te remueve debería ser arte, y como soy muy política y soy muy posicionada, muy ideológica y pasional como todos los latinos somos, creo por supuesto que lo suyo es arte. Y Banksy es más congruente de lo que podemos creer y por eso nos choca tanto”, afirma la editora.

Dice que mirado desde un punto de vista progresista, al final lo que se les critica a los grandes rompedores en todas las áreas, como es Banksy, suele ser esa incongruencia porque viven una vida que no es acorde a lo que cuentan o quieren cambiar. “Yo creo que está muy correcto que no haya querido decir quién es, ni si es él o si es ella, o si son ellos, me parece estupendo. Así que me alegro de que no lo haya desvelado. Espero que haya otro libro durante muchos años, espero que todo continúe, pero que siga siendo ese personaje, que nos siga removiendo, sobre todo”.

Con Banksy, Ediciones Akal celebra cinco décadas de trabajo, pero también marca su nuevo camino. “Somos muy académicos, pero también somos muy rompedores, tenemos varias colecciones en diferentes tipos de puntos de vista sobre el arte, esto ha sido un cambio, al final Akal es muy académico, pero estamos saliendo de eso. Yo no quiero perder esa parte, pero también quiero llevar el arte a personas que no están en tercero de carrera; me interesa hacer libros de arte que es para todos, no solamente para quien pueda entender ciertas cosas complejas, sin ser capaz de definirlo”.

EL LIBRO

Banksy es publicado por Akal Ediciones



