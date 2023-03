Inseguridad y frecuentes apagones amenazan inversiones en México: especialistas

En México hace falta más inversión en infraestructura eléctrica a fin de ofrecer suficiente energía a las empresas que llegan al país, ya que los frecuentes apagones, la inseguridad y la falta de Estado de derecho, entre otras cosas ponen en riesgo las inversiones, afirmaron expertos.

Por una parte, el vicepresidente de Fomento Industrial del Sector Metalmecánico de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Juan Manuel Chaparro Romero, dijo que deben atenderse la inseguridad, especialmente los robos y la piratería que sufre el comercio formal.

Lo anterior, en lugar de minimizar los actos criminales, las crecientes amenazas por cobro de “piso”, las extorsiones y el robo de mercancías.

Añadió que “el gobierno federal deberá de generar confianza, certidumbre, certeza jurídica y un respeto al Estado de derecho”, así como dejar de polarizar.

“La falta de capacidad eléctrica y energética que tiene nuestro país en varios estados de la República no han permitido que a México arriben más y mayores inversiones productivas a las actuales”.

Hace falta estimular la inversión productiva pública y privada para generar empleos de calidad y en el sector formal, de lo contrario no se podrá impulsar un mayor crecimiento del país, consideró.

Urge modernizar infraestructura, advierten

Al respecto, Norma Álvarez y Pablo Ortiz Mena, abogados en energía de Santamarina y Steta, dijeron que "la creciente frecuencia de apagones de electricidad en el país, se debe en gran medida a una deficiente infraestructura en líneas de transmisión, así como una parálisis en su crecimiento”.

Explicaron que en febrero 12 estados registraron cortes de energía, además de que hay zonas que operan al máximo de su capacidad como Mexicali, Guadalajara, el Istmo de Tehuantepec, el Valle de México y Monterrey.

Además de que no hay suficiente inversión pública que asegure electricidad y conexión a los centros de consumo, por lo que “prevalece un clima de preocupación ante una eventual parálisis de actividades productivas que representarán pérdidas económicas enormes en diversos puntos del país”.

Dijeron que “si en sexenios pasados era apremiante la expansión y modernización de la infraestructura de transmisión, a la vista de una creciente demanda de electricidad, el panorama ahora es crítico”.

Por otra parte, el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Textil, Rafael Zaga Sada, dijo que es necesaria la certidumbre en el tema energético, que se den los lineamientos y se defina que pasará el sector energético, sobre todo con los diversos esquemas de producción de energías libres y autoabastecimiento.

“Evidentemente no han salido nuevos permisos y sí es una complicación, el tema de energía es relevante para el sector y esperamos que se resuelva pronto porque crea mensajes que no queremos mandar; si queremos invertir y crecer, necesitamos energía competitiva. No podemos pagar el doble de la energía que pagan los competidores en Estados Unidos”, expuso.

