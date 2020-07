Hay que “sacar del hoyo” a la OMC, plantea Seade

Para sacar a la Organización Mundial del Comercio (OMC) “del hoyo” en el que se encuentra, es fundamental que quien la encabece tenga capacidad para hablar con ministros y negociadores para conseguir su apoyo político, cualidades que dijo tener el candidato de México a la dirección general del organismo, Jesús Seade Kuri.

En conferencia de prensa desde Ginebra, Suiza, en la sede de la OMC, el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México explicó que el organismo que integran 159 países vive una crisis de la que es necesario que salga tan pronto como sea posible.

“El apoyo político es para sacar a la OMC del hoyo, más que apoyar a algún candidato en particular. Hace falta apoyo político para resolver estos problemas”, expuso.

Explicó que los principales problemas a resolver y que son parte de la crisis dentro de la OMC es la pérdida de la dinámica negociadora entre las naciones integrantes, así como la inoperatividad de su Órgano de Apelaciones.

“Tiene crisis la OMC. La conferencia ministerial no se ha reunido en cuatro años”, destacó, además de que se tiene que buscar una línea que ligue al Órgano de Apelación con el organismo, porque actúa de forma muy autónoma.

Ante ello, dijo que si pudiera adelantarse la elección del siguiente director general de la OMC para este fin de semana sería mejor, porque la decisión tiene que hacerse tan pronto como sea posible.

El actual director General, Roberto Azevedo, anunció que dejará el cargo el 31 de agosto próximo, un año antes de concluir su periodo.

El periodo de promoción de los ocho candidatos que participan en el proceso durará dos meses, hasta el próximo 7 de septiembre.

De los otros siete contendientes, Seade Kuri afirmó: “No me he preocupado por hacer comparaciones y no lo voy a hacer, no es mi negocio”.

Ayer inició la presentación de tres candidatos ante los embajadores de los 159 países integrantes de la OMC, con Jesús Seade, de México; Ngozi Okonjo Iweala, de Nigeria, y Abdel-Hamid Mamdouh, de Egipto.

Hoy toca turno a Tudor Ulianovschi, candidato de Moldova; Yoo Myung-hee, de Corea, y Amina Mohamed, de Kenia. Además, mañana harán su presentación Mohammad Maziad Al-Tuwaijri, de Arabia Saudita, y Liam Fox, de Reino Unido.