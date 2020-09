El periplo de Herrera

Tras haber estado fuera de los reflectores durante la crisis del Covid-19 por no tener una conferencia diaria, como sucede con Graciela Márquez, secretaria de Economía, o Esteban Moctezuma, titular de la SEP, nos dicen que llegó la hora de Arturo Herrera. En su caso, será su segundo paquete económico el que colocará en escena al secretario de Hacienda. Nos dicen que su periplo inicia hoy por la tarde, cuando entregue en San Lázaro a la priista Dulce María Sauri la propuesta de ingresos, del gasto del gobierno de la 4T y el panorama económico para 2021. Además, el miércoles estará en la conferencia mañanera en Palacio Nacional para explicar la propuesta y los reflectores lo seguirán a la glosa del Segundo Informe de Gobierno.

Cursos “Paquete 2021”



A propósito del paquete 2021, nos dicen que no faltarán los memes, pues ya hay quien piensa que ahora que está indispuesta la “economista en jefe de México”, Andrea Legarreta, habrá opciones para sustituirla. Por lo pronto, anote usted a Mario Di Costanzo. Quien fuera presidente de la Condusef en el gobierno anterior promueve una videocharla para analizar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos mañana por la tarde. Nos dicen que quien en algún momento fue secretario de Hacienda del gabinete legítimo de Andrés Manuel López Obrador de 2006 a 2012, tendrá sólo un día para desmenuzar el paquete, pero no será el único. También habrá análisis de centros de estudio y ONGs para explicar el ABC del presupuesto 2021.

Piden honrar promesas



A horas de presentarse el paquete económico 2021, varios organismos del sector privado piden al gobierno cumplir con su palabra y no crear nuevos impuestos, no subir los existentes y no pensar en “ajustar” gravámenes, como en años pasados con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). En la lista están el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), así como diversos organismos que lo integran, como la Confederación Patronal (Coparmex), y organizaciones como la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec), de Cuauhtémoc Rivera. La asociación alertó que los consumidores van a pagar cualquier aumento en materia impositiva.