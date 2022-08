Economía mexicana lleva 4 años perdidos: De la Madrid

A pesar de lo que digan por las mañanas, México arrastra un crecimiento negativo desde hace cuatro años, manifestó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en el sexenio pasado.

Desde su punto de vista, ya no se puede echar la culpa de lo que sucede en México “ni a la pandemia ni al pasado”, sobre todo porque hay países que, en medio de todos estos problemas, siguen creciendo.

El ahora director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey expuso que la economía mexicana va “muy mal, porque cuando terminemos este año llevaremos cuatro años con crecimiento económico negativo. Cuando terminemos 2022, no habremos alcanzado lo que era la economía de 2018. Si además tomamos en cuenta que hemos crecido en 6 millones más de mexicanos, el ingreso por habitante equivale al que tuvimos hace años”.

En entrevista en el programa “Las Piezas del Rompecabezas” de EL UNIVERSAL, recordó que en 2019 la economía no creció, en 2020 cayó más de 8%, en 2021 logró revertir un poco esa situación, pero aún quedó 3.5% abajo y si este año no se alcanza un avance de 3.5%, el saldo será negativo.

“A México lo puedes medir por años perdidos, por ejemplo, hemos perdido, por lo menos, dos años de esperanza de vida en estos últimos años, tenemos inversiones en México como las que recibimos hace más de 15 años y el ingreso por persona es más pequeño hoy del que tuvimos hace cuatro años”, dijo el hijo de Miguel de la Madrid, quien fue presidente de México de 1982 a 1988.

Señala que hay muchos países asiáticos que aprovechan el conflicto entre Estados Unidos y China, pues las exportaciones chinas al mercado estadounidense cayeron 15%.

“Hay que viajar por todo el mundo, a los dos lados, al primer mundo para saber el México que podemos llegar a ser, y también a países menos desarrollados para ver el México que ya no somos. Podemos tomar ideas sobre lo que podemos hacer mejor y ubicarnos en lo mucho que hemos avanzado y que a veces no lo sabemos”.

Sin embargo, afirmó que con los niveles de inseguridad es difícil atraer turismo e inversiones al país.

En su opinión, hay desánimo en la población pues ya ni en los índices de felicidad, en los que los mexicanos siempre salían en los primeros lugares.

El problema, dijo, es que “somos muy duros con las personas que no coincidimos y somos muy tolerantes con las personas que nos caen bien, pero hay que ser muy intolerantes con todos, con los que estás a favor y en contra, porque solamente si aumentamos nuestra intolerancia y exigencia, tendremos mejores resultados”

Aspiraciones políticas

Sobre su interés por ser candidato a la presidencia de México en 2024, expuso: “porque veo con mucha claridad el México que quiero ser, por mi experiencia en el sector público y privado, por mi experiencia académica...veo que las condiciones se están dando para aprovechar este entorno internacional para recuperar mucho del tiempo perdido...para tener un país más justo, incluyente y en paz”.

Sin embargo, dijo ver con preocupación y claridad “a dónde podemos ir a dar” si no se hace nada, pues la nación se puede volver inviable, inmanejable y seguir ingobernable, como está ahora. Por eso, insistió, es momento de aprovechar las circunstancias para tener un México próspero, parejo, incluyente y sustentable.

“En las críticas que me hacen, porque no me encuentran muchas, es que dicen, es el hijo de un expresidente, pero más que un defecto, es una fortaleza. Cuando eres joven normalmente no piensas en esas cosas, pero a mí ya me tocaba estar pensando en eso...en mi caso no me podía dar ese lujo porque vivía en un entorno en el que por definición tenía que estar enterado de los temas del país y ...lo que pueden ver como debilidad es una fortaleza”.

Consideró que, además de cambiar de gobierno, los tres problemas que requiere el país es atender de manera prioritaria el tema económico, para revertir la pobreza, así como trabajar para generar paz y reducir la inseguridad y, finalmente, dejar el pleito pues México pierde con la confrontación.

Estamos en momentos de definir el proceso para elegir aspirantes a fin de tener a la persona más competitiva que pueda generar el mejor gobierno, pues para revertir la situación actual hay que tener a los más capaces, dijo.

Descartó que se requiera a una persona de ultraderecha para quitar a un populista de izquierda, “no es necesario hacer el péndulo, mejor buscar a un gobierno de centro izquierda, que haya una economía de mercado con una distribución más justa, buenos servicios de educación, salud y calidad”.