Culpan a Clouthier

A Tatiana Clouthier le zumbaron los oídos ayer, pues nos platican que la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, la culpó de no coordinarse mientras estuvo al frente de la dependencia con la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, para responder a las preguntas que le hicieron Estados Unidos y Canadá en materia de política energética. Incluso, dijo, por eso tuvo que correr al titular de la dirección jurídica de la dependencia, pues quiso contestar todo de manera jurídica, sin considerar que las consultas son un tema comercial. Nos hacen notar que para Buenrostro, el caso de la política energética no tiene materia de debate, porque las modificaciones hechas a la legislación energética en 2021 las revisa la Suprema Corte y no se aplican, por lo que la ley vigente es la de 2014.

Le quieren corregir la plana a Ramírez de la O

Pese a las aclaraciones que ya hizo la Secretaría de Hacienda, que encabeza Rogelio Ramírez de la O, sobre la reforma para nutrir con activos financieros al fondo de estabilización que blinda el presupuesto, nos dicen que persiste la inquietud en algunos sectores de la sociedad. Por eso, nos cuentan, están cabildeando en el Senado para que la oposición pueda preparar una defensa bien sustentada y no como sucedió en la Cámara de Diputados, que a la mera hora en el Pleno hicieron esas observaciones para votar en contra sin argumentos válidos. Nos explican que quieren que en la iniciativa de la ley que envió el Ejecutivo se precise qué clase de activos utilizará y no esperarse hasta las reglas.

58 años de la primera planta automotriz

Nos hacen ver que este mes se cumplen 58 años de la primera planta automotriz establecida en el país. Se trata de la fábrica de Ford en Cuautitlán, Estado de México. Cuando inició operaciones en 1964, nos cuentan que contaba con área de Fundición de Motores, Centro de Ingeniería de Producto, Laboratorios de Control de Calidad y Pista de Pruebas. En sus inicios, se fabricaba el Mustang y 58 años después, se ensambla la versión eléctrica del mismo. Nos explican que Ford, que preside Luz Elena del Castillo, recientemente hizo una inversión de 260 millones de dólares para instalar el nuevo campus de la compañía que concentrará las áreas de desarrollo de producto, compras, tecnologías de información, finanzas y además, le dará soporte a diferentes operaciones clave en el mundo.