Covid-19 afecta a 15% de micro y pequeñas empresas de mujeres

La probabilidad de que una micro, pequeña y mediana empresa (Mipyme) mexicana de una mujer cierre a causa de la pandemia por el Covid-19 es de 15%, mientras que a escala global es de 7%, comenta Adriana Peón, directora comercial en Facebook México.

Para apoyar a las mujeres emprendedoras, Facebook junto con CREA y Mujer Emprende cuenta con un curso de habilidades digitales llamado Ella Hace Historia.

El programa global de la empresa comenzó a partir de 2016 y en 30 países han capacitado a más de 600 mil mujeres, pero en México se lanzó un año después y han entrenado a 21 mil 600 mujeres.

Al darse cuenta del impacto económico de la pandemia por el Covid-19, en esa red social decidieron hacer una pausa para analizar como es la mejor manera de llegar a las mujeres, de manera que lo harán por medios digitales y enfocado en temas financieros.

“Como a todos, el Covid-19 nos ha forzado a pivotar, nosotros también estamos pivotando en el contenido que vamos a sacar en esta nueva visión que sale mañana y la intención es darles este fundamento financiero a las mujeres”, detalló Peón.

La capacitación gratuita busca impactar alrededor de 15 mil mexicanas entre este 28 de julio y hasta que termine el año, indica la directiva.

Distribuyen contendios

En cuanto a los contenidos, Peón comentó que la capacitación cuenta con 10 módulos divididos en contenidos específicos y cápsulas de aprendizaje.

“Queremos proveer la mayor cantidad de flexibilidad porque sabemos que sobre todo en tiempos de Covid-19, el tiempo es oro y queremos que cada mujer tenga el control en la manera en la que pueda verlo”.

El contenido que publica la red social comienza con metas financieras, pues es muy común que la mujer no sepa qué medir, y el segundo módulo es finanzas personales porque se observa que suele existir una mezcla entre la vida privada y la de la Mipyme.

Posteriormente, se capacita a las empresarias sobre finanzas de negocio, registros y reportes, y costos y precios.

“Es un tema que me preocupa mucho (costos y precios) y que he estado en el campo con mujeres de Mipymes. La definición del costo a veces es incorrecta, entonces pueden vender algo a lo que le pierden dinero. También dentro de costos es muy común que la mujer no incorpora el valor de la mano de obra”, señala Peón.

La directiva comentó un caso de una mujer indígena zapoteca que hace ropa y desde que pudo colocar sus productos en Facebook e Instagram comenzó a generar trabajo para ella y para otras mujeres, lo que demuestra el efecto multiplicador.