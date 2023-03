Señor Director:La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) precisa de manera enfática que sí cuenta con los recursos financieros suficientes para pagos expropiatorios, tras rechazar por falsa la nota principal publicada en la edición del martes 7 de marzo de 2023 en EL UNIVERSAL.

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 (PEF 2023), se autorizó al Programa Presupuestal K048 denominado “Programa de Liberación del Derecho de Vía”, por parte de la Cámara de Diputados, un monto global de mil 287 millones 325 mil 236 pesos para el pago de obligaciones derivadas de la liberación del derecho de vía necesario para la construcción y/o modernización de las carreteras en el país.

El Programa Presupuestal denominado “Programa Contingente de Liberación del Derecho de Vía para Carreteras Federales 2023”, forma parte del mismo Programa Presupuestal K048 y se destina al pago de adeudos del proceso de liberación del derecho de vía (generalmente indemnizaciones derivadas de los procesos de expropiación y al pago de derecho de vía de proyectos carreteros cuyo registro ya no se encuentra vigente en la Unidad de Inversiones-SHCP), razón por la cual, se informa que esta dependencia sí cuenta con recursos para el pago de los decretos expropiatorios.

Es importante mencionar que esta disponibilidad presupuestaria ha sido constante en cada ejercicio fiscal, con lo cual ha sido posible cubrir el pago de las indemnizaciones establecidas en los decretos expropiatorios correspondientes.

Finalmente, se informa que los recursos solicitados para el pago de derecho de vía de los proyectos de infraestructura, obedece a la magnitud de cada proyecto, destacando que el monto de 240 millones de pesos que menciona el reportero Noé Cruz en su nota, es un estimado de los recursos que se tiene considerandos y se propusieron para ser cubiertos por medio del Programa Contingente, los cuales están considerados en el monto de los mil 287.3 millones de pesos asignados a la liberación del derecho de vía para el presente ejercicio fiscal.

Alejandra Mota Márquez Directora de Comunicación Social de la SICT

RESPUESTA DEL REPORTERO

Respecto a su carta, le manifiesto lo siguiente:

En el documento, la Dirección General de Carreteras señala textualmente que “la problemática identificada” es que: “La Secretaría de Comunicaciones y Transportes no cuenta con recursos económicos para el pago de remanentes ni para pago de las indemnizaciones derivadas de procedimientos de expropiación, por lo que no es posible concluir el procedimiento de liberación del derecho de vía y no se cuenta con títulos de propiedad de los inmuebles sobre los que se encuentran construidas diversas carreteras federales del país”.

Noé Cruz Serrano

COMPROMISO CON LA PRECISIÓ[email protected] UNIVERSAL da la bienvenida a sus observaciones sobre errores o imprecisiones.