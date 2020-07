BBVA: la recuperación será lenta y tortuosa

La recuperación económica del país será lenta y tortuosa como consecuencia del Covid-19, lo que se combinará con un severo impacto en el empleo por la desaparición de empresas y el daño ocurrido en la capacidad productiva, advirtió BBVA México.

En la presentación del reporte Situación México correspondiente al tercer trimestre del año, el economista en jefe del principal grupo financiero en el país, Carlos Serrano, dijo que se espera una caída de la economía mexicana de 10% en 2020; en el peor de los escenarios puede alcanzar hasta -12%.

La firma estima una recuperación de la economía mexicana a 3.7% en 2021.

Ante este escenario, la firma espera la pérdida de 1.37 millones de empleo al cierre del año, además de que el mercado laboral también enfrentará una lenta recuperación que se prolongará hasta 2024.

“Habrá un daño importante en la capacidad productiva del país. Vamos a ver desaparición de empresas y balance de negocios muy afectados”, comentó Serrano.

Serrano explicó que el impacto en las familias mexicanas se reflejará en mayor la pobreza y el banco proyecta que entre 10 millones y 16 millones de personas caigan en esta condición.

“Dependerá de qué acciones tome el gobierno. Si seguimos en esta senda de baja inversión, debido a las señales de incertidumbre, sí me parece que perdido en el sentido de que el PIB por persona no se va a recuperar y será menor al que había antes del inicio del sexenio. Pero hay una oportunidad de que este no sea un sexenio perdido”, añadió el analista.

Serrano expuso que tendrán que ocurrir dos cuestiones para que no se pierda el crecimiento. En primer lugar, cambiar el clima para atraer inversión, ante la oportunidad que significa el T-MEC y la pérdida de mercado de China.

A la par, se deben aumentar las recaudaciones, aplicar un cambio drástico en el modelo de negocio de Pemex para que no erosione las finanzas públicas y que México no pierda el grado de inversión.