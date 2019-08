Banorte: entre robots y AMLO

Nos cuentan que el 19 y 20 de agosto próximo, Banorte, de Carlos Hank González, realizará la edición 2019 de su foro anual, para la cual se tiene confirmada la participación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nos hacen ver que después de la convención bancaria en Acapulco, este será el primer foro organizado por banqueros al que asista el Presidente, en el que sin duda tiene peso la relación que Hank González tiene con el mandatario, además de que es miembro de su grupo de asesores. Nos comentan que el foro Banorte, este año titulado “El reto social de la banca”, tendrá como invitada especial a Sophia, robot humanoide diseñada para aprender y adaptarse al comportamiento humano. En octubre 2017, se convirtió en una ciudadana saudí, siendo el primer robot con ciudadanía de un país. Habrá que ver qué personaje se lleva el foro de la firma financiera, en un contexto de mayor adopción de inteligencia artificial en varias actividades productivas y su amenaza para el entorno laboral.

Sigue enredada la Troncal

A la que se le está juntando el trabajo y los pendientes es a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, de Javier Jiménez Espriú. Si en tres semanas no hay más cambios, como ya sucedió, será posible conocer a los interesados en participar en la licitación de la Red Troncal. La incertidumbre sobre qué rumbo tomará este proyecto no es gratuita, sobre todo por las circunstancias que han rodeado los temas de telecomunicaciones en recientes fechas, y como ejemplo está la desconexión de casi la mitad de los sitios públicos que tenían internet a través del programa México Conectado, hoy conocido como Internet para Todos. La misma Red Troncal no ha estado ajena los vaivenes de la dependencia, pues van cuatro veces que las bases de licitación se tuvieron que cambiar, y de acuerdo con las palabras más recientes de su propio titular, aún no han tomado una decisión sobre el futuro de este proyecto. Nos cuentan que no será de extrañar que al final de cuentas la puja quede desierta, pero eso ya lo sabremos el próximo 22 de agosto.

¿Otra mujer al FMI?

Ahora que Kristalina Georgieva está de permiso en el Banco Mundial, en donde se desempeñaba como directora general desde 2017, nos cuentan que será muy difícil que llegue a la recta final como candidata para sustituir a Christine Lagarde como directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Nos dicen que la edad puede ser un impedimento, pues pese a que forma parte del grupo de mujeres poderosas maduras, uno de los requisitos del FMI es que no rebasen los 63 años de edad. Georgieva, de origen búlgaro, tiene 65 años y ha competido para la ONU. Nos cuentan que contendió para suceder a Ban Ki-Moon, y perdió frente al portugués Antonio Guterres. Pese a ello, la Unión Europea tiene puestas sus esperanzas en esta mujer que tiene una larga trayectoria como economista y funcionaria de organismos multilaterales.

Aeromar retoma vuelo

Tras seis años de pérdidas y rumores de quiebra, en julio, Aeromar por fin emprendió el vuelo tras reportar utilidades. Nos cuentan que esto fue resultado de un proceso de reestructuración que incluyó el sacrificio de pilotos y aeromozas para moderar los aumentos de sus sueldos, así como la cancelación de ocho rutas no rentables. Danilo Correa, director general de la aerolínea, ha implementado cambios culturales, tecnológicos, de servicio y finanzas para impulsar a la aerolínea. La estrategia consistió en inyectar 34.9 millones de dólares por parte de los inversionistas, en lugar de recibir los 100 millones que Avianca tenía planeado invertir. Aeromar se mantendrá operando con aviones ATR en rutas de alta demanda como Ciudad de México-Puerto Vallarta y la recientemente lanzada Ciudad de México a Tamuin, San Luis Potosí, en la Huasteca Potosina. Avianca tiene problemas financieros en Colombia, por lo que pospuso su intención de invertir en Aeromar.