Bancos de EU unen fuerzas para rescatar al First Republic Bank

Nueva York.- Un grupo de instituciones financieras estadounidenses está "en conversaciones" para rescatar a First Republic Bank con hasta 30 mil millones de dólares y podría anunciar la medida este jueves, según diversos medios especializados.

JPMorgan y Bank of America, los dos bancos más grandes de Estados Unidos, depositarán 5 mil millones de dólares cada uno en First Republic, según The New York Times (NYT). La misma cantidad pondría Citigroup, según The Wall Street Journal.

Por su parte, se espera que Goldman Sachs y Morgan Stanley aporten 2 mil 500 millones de dólares cada uno, si se completa el trato y que un grupo más pequeño de bancos regionales podría aportar 1 mil millones de dólares cada uno como parte del total, detalló el NYT.

Lee también No retires tu dinero del banco: la recomendación de Hacienda ante crisis bancaria en Estados Unidos

Suben acciones de First Republic Bank tras anuncio

Tras esta filtración en los medios, las acciones de First Republic Bank subían un 5.31 % a las 15.00 hora local (19.00 GMT), un gran contraste con la caída de casi 30 % a primera hora de la mañana.

First Republic tuvo la tercera tasa más alta de depósitos no asegurados entre los bancos de EU, detrás de Silicon Valley Bank (SVB) y Signature Bank, según una nota de Raymond James.

First Republic, que tiene sede en San Francisco, fue degradada a la categoría de "junk" (basura, en inglés) el miércoles tanto por Fitch Ratings como por S&P Global.

Con este movimiento se evita que First Republic siga el camino de Silicon Valley Banky y de Signature Bank, entidades cerradas por las autoridades el viernes y el domingo, respectivamente, en un movimiento que desató una corriente de pánico que luego se trasladó a Europa.

Lee también El Día Negro de Credit Suisse, arrastrado por la desconfianza en los bancos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.

vcr/mcc