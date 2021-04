¿Amparos por geolocalización?

Nos cuentan que ante el malestar que ha provocado entre clientes de bancos la geolocalización que se aplica desde ayer por parte de instituciones financieras, no se descarta que se presente una ola de amparos. Nos explican que, si bien la medida es aplicada por los bancos como resultado de disposiciones de la Secretaría de Hacienda, de Arturo Herrera, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de Juan Pablo Graf, para prevenir el lavado de dinero, es posible recurrir a instrumentos legales para frenar su aplicación. Gran parte de las molestias entre la clientela de la banca radican en el temor de que haya filtraciones de información, en un escenario de cada vez más fraudes. Habrá que ver si la autoridad no recula en la medida, que hasta el momento no termina de entenderse por parte de los usuarios.

Protesta virtual en la UNAM

Dos cosas curiosas pasaron ayer en el segundo día de la Cátedra SHCP organizada por la Facultad de Economía de la UNAM. Nos reportan que, durante la participación del director general de Análisis Macroeconómico de Hacienda, Rodrigo Mariscal, algunos maestros aprovecharon la pantalla de la transmisión por Zoom para manifestarse por la falta de pago. De repente, aparecieron pancartas de protesta con letras en rojo que decían “UNAM no paga”, pues los profesores han dejado de percibir su salario durante la pandemia, a pesar de que la universidad dijo que se va a regularizar el pago. Otro detalle fue que el funcionario de Hacienda pidió que le permitieran atender una llamada telefónica muy importante durante la transmisión, por lo que hubo más de cinco minutos en blanco mientras los asistentes esperaban su regreso.

En Canieti, fallas técnicas

Dicen que hasta al mejor cazador se le va la liebre y, este martes, en la Asamblea Anual de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti), donde Carlos Funes fue reelecto como presidente, la transmisión inició, pero ¡sin audio! Algunos participantes empezaron a inquietarse y compartir en redes sociales que no escuchaban a los ponentes, nos dicen. Se desconoce quién fue el proveedor del servicio de videoconferencia que contrató la Canieti, y aunque la falla se podía “reparar” al acceder a través del navegador Firefox, no dejó de ser un momento curioso para el evento en el que, año con año, representantes del gobierno federal y otros organismos empresariales dan a conocer su percepción sobre la situación que vive el sector de la tecnología en el país.

Entra Banorte por CitiBanamex

Nos cuentan que luego de más de 12 años de haber patrocinado a la Selección Mexicana de Futbol, en las Copas del Mundo Sudáfrica 2012, Brasil 2014 y Rusia 2018, CitiBanamex, de Manuel Romo, dejó de estar presente en la playera del equipo nacional a partir del pasado 1 de enero. El cambio obedece a nuevas estrategias de mercadotecnia para enfocarse en temas de desarrollo digital y ofrecer la mejor experiencia bancaria a sus clientes, dijo la firma. Ahora, Banorte, de Carlos Hank González, entra al relevo, en un entorno complicado con estadios vacíos e incertidumbre sobre la realización de las próximas justas futboleras, por lo que se convierte en el único banco en tener patrocinio con la Selección. Son pocos los equipos patrocinados por bancos, con excepciones como Pumas, que tiene en su casaca a Banca Mifel.

Analizando la pandemia

La Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), de Cristóbal Thompson, realiza hoy y mañana el evento ‘Innovación en salud más allá de la pandemia’. Nos dicen que el objetivo es discutir no sólo los aprendizajes de la crisis sanitaria mundial del Covid-19, sino elementos que permitan reaccionar de forma rápida y eficaz a futuras pandemias. Hoy participará Jorge Alcocer, secretario de Salud, y en el primer panel ‘Vacunas y Tratamientos Covid-19’ habrá representantes de empresas como Pfizer, AstraZeneca, GSK, Sanofi y Eli Lilly, entre otras. El sector global que representa AMIIF en México es el que encabezó esfuerzos de colaboración con universidades y gobiernos para que hoy se cuente con 12 vacunas aprobadas por autoridades regulatorias, algo que antes hubiera tomado de 10 a 15 años.